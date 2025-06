Commission de Rédaction de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale : La Presse associée du début jusqu’à la fin du processus - abamako.com

Commission de Rédaction de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale : La Presse associée du début jusqu'à la fin du processus Publié le lundi 2 juin 2025 | le sursaut

Installé le 25 juin 2019 par le président de la République, le Triumvirat en charge de la facilitation et de la conduite du Dialogue Politique Inclusif, a rencontré les hommes des médias dans le cadre d`une conférence de presse au cours de laquelle il a parlé des rencontre entre les anciens présidents, anciens premiers ministres et forces vives

Pour faire le point de leurs travaux dont la mission prend fin le 30 juin prochain, la Commission du Projet de Rédaction de la Charte nationale pour la paix et la Réconciliation nationale a tenu une conférence de presse le jeudi 29 mai à la Maison de la Presse.



Une conférence animée par son Président, l’ex Premier Ministre, Ousmane Issoufi Maïga, entouré par des membres de ladite commission dont Dr Marie-Thérèse Dansoko, Bandiougou Danté, Boubacar Sow et l’ex Ministre, Zéïni Moulaye Haïdara.







C’est le discours introductif du Président Maïga qui a planté le décor de la rencontre. Selon lui, il s’agissait d’échanger avec les Hommes de média pour fournir certaines informations permettant de mettre au parfum les populations sur la Charte nationale pour la paix et la Réconciliation nationale. Egalement, d’exprimer la gratitude de la Commission aux professionnels de la presse pour l’accompagnement durant le processus.





Lors de la séance question-réponse, l’interrogation sur la dissolution des Partis Politiques par le Gouvernement a surgi. Pour éclairer la lanterne de tous, le Président Maïga a été on ne peut plus clair. «La dissolution des Partis politiques ne relevait pas de notre compétence. Nous l’avons appris comme les autres… » a-t-il dit.





De son explication, au moment de la rédaction du projet de la Charte, après leur avoir adressé des courriers, que c’est 92 Partis politiques qui ont répondu. Ceux-ci ont participé aux rencontres et ont fait des contributions. « Ce fut inclusif et participatif. Nous sommes restés tout le temps à discuter et à élaborer un projet qui prend en compte tous les segments de notre société…On a écrit que c’est nous qui avions demandé la dissolution des Partis Politiques. On n’en a jamais parlé ! Ce n’était de notre mission. Il y a un Etat, il y a un Gouvernement qui gouverne, ce n’est pas nous qui gouvernons et cette mission ne nous a pas été accordée. Nous avions appelé tout le monde et tout ce qui avait voulu, avait répondu et nous avions discuté. Ça, c’était avant la dissolution des Partis Politiques » a développé le Président de la Commission.







Il poursuit qu’ils sont en train de rassembler les Maliens autour d’un idéal commun qu’est la paix. Que l’Accord issu du Processus d’Alger concocté avec l’aide des étrangers a vaincu 7 ans sans pouvoir construire la paix. «Mais cette fois-ci, ce projet a été fait par des maliens exclusivement sans l’apport de qui que ce soit et ç’a été sur budget national » a-t-il déclaré pour ensuite renchérir que nous sommes tous des Maliens. Raison pour laquelle, on doit ensemble se parler et aider l’Etat pour que le Mali sorte de ces différentes crises.





M. Maïga, a sollicité la presse à travers ses productions, à prôner la paix et la cohésion sociale entre les Maliens. A noter que la fin de la mission de cette commission est programmée pour le 30 juin 2025.



Mariam Sissoko