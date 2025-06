Sous ATT, les chefs des partis politiques se sont bougrement enrichis - abamako.com

Ils se sont mis d’accord pour aller par deux fois au-delà des avis de la Cour suprême pour bénéficier à titre exceptionnel de l’aide aux partis politiques. La Cour suprême a fait ressortir en 2005, qu’aucun parti politique ne remplissait les critères d’accessibilité. Cependant, par décret no 06-003/ P-RM du 6 janvier 2006, le montant de l’aide, d’un montant de 906185248 Francs CFA, a été reparti, à l’époque, entre 103 partis politiques.En 2007, également, la Cour suprême n’a retenu que cinq (05) partis politiques éligibles pour un montant de 395 millions 817 409 F CFA (URD, MPR, UFD, RDR et le M Plus Ramata). La Cour demandera le reversement du montant non affecté de 710 millions 798 767 F CFA.Cependant, par décret N°08-041/P-RM du 25 janvier 2008, ce montant non affecté de 710 millions 798 682 F CFA a été également reparti à titre exceptionnel entre cinquante-sept (57) partis politiques, c’est-à-dire 906 millions 185 248 FCFA + 710 millions 798 767 FCFA, soit 1 milliard 616 millions 984 015 FCFA. Voilà ce que l’histoire retient du héros du 26 mars pour sa gestion du consensus qui aura ruiné le Mali.