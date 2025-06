Parlement : le CNT adopte à l’unanimité le projet de loi sur la Contribution spéciale de solidarité sur les boissons alcoolisées - abamako.com

Parlement : le CNT adopte à l'unanimité le projet de loi sur la Contribution spéciale de solidarité sur les boissons alcoolisées Publié le mardi 3 juin 2025

Bamako, 2 juin 2025 – Le Conseil national de Transition (CNT) du Mali s’est réuni ce lundi en séance plénière dans la salle Djéli Baba Sissoko du Centre International de Conférences de Bamako (CICB), sous la présidence de l’Honorable Général de Corps d’Armée Malick Diaw, Président de l’institution, dans le cadre de sa session ordinaire d’avril 2025.



Au cours de cette séance, les membres du CNT ont adopté à l’unanimité le projet de loi instituant une Contribution spéciale de solidarité sur les boissons alcoolisées. Le texte a été approuvé par 123 voix pour, 0 contre et 0 abstention, traduisant une forte adhésion des représentants de la nation à cette initiative gouvernementale.



Cette adoption s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ordonnance n°2025-007/PT-RM du 7 février 2025, qui instaure deux contributions distinctes notamment la Contribution spéciale de solidarité et la Contribution spéciale sur les boissons alcoolisées.



Ces dispositifs visent à mobiliser davantage de ressources financières pour soutenir les projets sociaux et financer des initiatives structurantes en faveur du développement national. Les recettes générées devraient notamment permettre d’améliorer les services de santé, l’éducation, ainsi que d’autres secteurs prioritaires au bénéfice des populations maliennes.



M.S