Examens de fin d’année : le Ministre de l’Education Nationale lance les épreuves du DEF 2025

© aBamako.com par DR

En compagnie de six (6) autres de ses collègues, le ministre de l'Education nationale, Dr Amadou SY SAVANE, a lancé, ce lundi 02 juin 2025, les épreuves du diplôme d'Études fondamentales (DEF), à l'école Mamadou Diarra N°2 sise à Médina Coura.



Pour la circonstance, le ministre de l'Éducation nationale était accompagné de 6 autres de ses collègues du Gouvernement. Il s'agit des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Bouréma KANSAYE, de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Abdoul Kassim FOMBA, de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme DIARRA Djénéba SANOGO, de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, M. Alhamdou Ag ILYÈNE, de la Santé et du Développement social, Colonel Assan Badiallo TOURE et de la Refondation de l’État, chargé des relations avec les institutions M. Bakary TRAORE.



Pour cette année, le nombre de candidats au DEF est de 350 409. Sur ce total, 173 767 sont des filles et 176 442 sont des garçons. Ces candidats sont répartis entre 1 842 centres. Parmi eux, 332 233 sont des candidats réguliers et 18 176 sont des candidats libres. A noter que 233 candidats composent au camp de réfugiés maliens de M'Bera, en République islamique de la Mauritanie.



Le Ministre de l'Education nationale a prodigué des conseils aux élèves, surveillants bref à tous les acteurs de l'école pour des examens réussis, crédibles et transparents.



« L'Etat, avec à sa tête, le Général d'Armée, Assimi GOÏTA, fait tout pour que tous les élèves soient dans des meilleures conditions d'apprentissage et qu'ils viennent aux examens prêts. Nous comptons sur les candidats, les surveillants afin que tout se passe bien dans les centres », a-t-il déclaré.



M.S