Charte de la paix et la réconciliation nationale : Le président de la Commission de rédaction à la Maison de la presse Publié le mardi 3 juin 2025 | Le challenger

Informer les médias de l’évolution de l’Avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation au Mali, tel était le but d’une conférence de presse animée par le président de la Commission de rédaction, Ousmane Issoufi Maïga, le jeudi 29 mai 2025 à la Maison de la presse.



Face aux journalistes, il a expliqué la pertinence de cette charte avant de les inviter à soutenir le projet.







Selon le conférencier, cette rencontre avec les médias intervient à la suite d’une précédente rencontre sur l’élaboration de l’Avant-projet de la Charte. À l’en croire, ce document a été élaboré avec l’appui des Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur. Conçu dans un contexte de crise multidimensionnelle, le document comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 105 articles. Sa vision est celle d’une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix, dans un Etat refondé reposant sur une gouvernance démocratique, juste et équitable’’. C’est un ‘’document de référence’’ qui sera enseigné dans toutes les écoles et traduit dans toutes les langues.





Le conférencier dit avoir proposé au chef de l’Etat une nouvelle architecture de paix basée sur la cohésion et le vivre-ensemble. Il a également informé l’opinion publique que les autorités de la transition recevront très prochainement le document et a rappelé la presse son rôle.







Le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, a salué les efforts de la Commission tout en la rassurant que la corporation l’accompagnera tout au long du processus. « Les portes de la maison de la presse resteront toujours ouvertes pour les projets de ce genre, sachant qu’elle est la Maison de la liberté d’expression ».



Rokia Coulibaly