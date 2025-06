Mobile Money : Orange en guerre avec Wave - abamako.com

News Société Article Société Mobile Money : Orange en guerre avec Wave Publié le mardi 3 juin 2025 | Le témoin

Depuis quelques temps, certains prestataires de l’entreprise sénégalaise de télécommunication sont l’objet d’un chantage. En cause, les tentatives d’Orange de se débarrasser du concurrent américain.





Il s’agit notamment de WAVE, un acteur arrivé dans l'arène économique locale à un moment où le premier opérateur de téléphonie affrontait une vague de désaveu massif sur fond de boycotts motivés par le coût élevé du service de transfert d'argent. De quoi frayer un chemin à Wave et ses offres de bouleversement de la donne par 1% qui vont impacter fortement Orange Money. C’est ainsi qu’il y a deux ans un bras de fer éclatait entre les prestataires et la multinationale française, en raison d’une réduction de leurs marges bénéficiaires sur les transactions.





La même histoire se répète puisqu’Orange revient à la charge avec l’intention de neutraliser Wave. Pour ce faire, les Masters ont enjoint aux différents prestataires de quartiers ayant Wave dans leur menu à la fermeture de son logiciel, ni plus ni moins. Une mesure sans motif face à laquelle les intéressés n'ont ouvert aucune hostilité avant que s’ensuive, depuis près de 20 jours, la désactivation de leurs puces. Ils ont ainsi préféré disposer des fonds consignés dans le cadre de leur collaboration avec Orange. Si quelques-uns ont été remis dans leurs droits, d’autres sont sevrés de mobile Money de l'opérateur français.









Après recoupements, il nous revient que les prélèvements pour le compte du fameux fonds de soutien y sont pour beaucoup, au regard des manques à gagner inhérents au contournement de cette mesure par d’autres alternatives de transfert d’argent. En plus du retour au transitionnel «main-à-main», les prélèvements effectués par l’Etat ne sont pas supportés par les usagers de Wave où la taxation est supportée par son chiffre d'affaires. De quoi drainer une vague importante de clients vers la marque au « pingouin bleu ».





Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines parutions !



I. KEITA