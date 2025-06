Hivernage : Les autorités affûtent leurs armes contre les inondations - abamako.com

Hivernage : Les autorités affûtent leurs armes contre les inondations Publié le lundi 2 juin 2025 | Le témoin

La saison des pluies s’annonce peu à peu sur toute l'étendue du territoire malien, ne même temps que le début des vacances et la reprise du chemin des champs.



Autrefois, cette saison était la plus attendue et la plus prisée pour les bons présages dont elle est porteuse. Mais elle s’annonce de plus en plus sous de mauvais auspices tant elle est source d’inquiétudes et de cauchemar pour certaines catégories de concitoyens, notamment les riverains de cours d’eaux de nombreuses localités.







L’année dernière, par exemple, la saison des pluies s’était révélée particulièrement catastrophique à Bamako, une ville fortement touchée par des inondations. Plusieurs quartiers de la capitale ont été affectés par ce phénomène, une conséquence du changement climatique dont les effets sont accentués par le mauvais comportement de certains citoyens. Par-delà les nombreuses pertes en vies humaines, les inondations occasionnent chaque année de centaines sans-abris parmi des concitoyens privés en même temps de leurs biens. Ils sont les victimes d’inondations causés par les fortes pluies, mais également par l’incivisme de ceux qui en profitent pour se débarrasser de leurs déchets solides, en les entrainant dans les vagues diluviennes de surface ou les jetant dans les caniveaux. Conséquence : les collecteurs sont obstrués et finissent par déborder et submerger des riverains impuissants.





C’est pour juguler le phénomène et éviter le cauchemar de l’année dernière que les autorités ont initié une campagne de curage des caniveaux et collecteurs de la capitale. L’opération vise à minimiser les risques d’inondation et le désastre qui pourrait en découler. Le gouvernement a en effet procédé, le jeudi 15 dernier, au lancement officiel des travaux en question. Selon la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, ce projet concerne l’ensemble de six communes de Bamako et prévoit le curage de 131 073 mètres linéaires de collecteurs à purée et 235 365 mètres linéaires de caniveaux.



Aly Poudiougou