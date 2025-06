L’ancien député Amadou Thiam revient avec un Doctorat - abamako.com

Perdu des radars depuis longtemps, l'ancien député élu en Commune 5 réapparaît avec son doctorat en business administration en poche.



Amadou Thiam évolue désormais dans le monde des mines et, de source proche de son entourage, l'ex ministre des réformes institutionnelles a soutenu avec brio, à l’Université française Jean Moulin de Lyon 3, une thèse consacrée au développement des chaînes de valeurs localisées dans l’industrie aurifère au Mali. Un travail de recherche en phase avec son domaine d'activité depuis la fin de mission au parlement.



Discret durant la Transition, il était jusque-là détenteur d’un MBA en Finance obtenu en 2012 à l’ESG de Paris ainsi que d’un DESS en Communication, médias et événementiel. Amadou Thiam est surtout fier de son parcours à l’Achimota School, au Ghana, où il a choisi la gestion et l’administration. Une université ghanéenne de référence où d’où sont sortis les anciens présidents ghanéen et zimbabwéen Kwame Nkrumah et Robert Mugabe.



La Rédaction