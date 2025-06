Les brèves de Rouky : Vers plus de rigueur dans les structures sanitaires ! - abamako.com

Pointant du doigt les manquements à l’accueil et à l’hygiène dans les structures de santé, le Médecin- Colonel Assa Badiallo Touré a averti que «plus aucune faute ne sera tolérée».



C’était lors d’un atelier tenu le jeudi 29 mai 2025 à la Maison des Aînés de Bamako. Médecins, infirmiers, sages-femmes et usagers ont échangé sur les défis à relever pour améliorer la qualité des prestations. L’initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation de notre système de santé. Les recommandations formulées visent à renforcer l’éthique professionnelle et restaurer la confiance des patients.









MDA, un levier de développement économique



Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a présidé, ce jeudi 29 mai 2025, la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Mali Digital Awards à Bamako. Placé sous le thème «Transformation Digitale et Industrialisation Inclusive: «Le Pari de l’Afrique», met en lumière, le rôle du numérique comme levier de développement et d’inclusion. » Ce fut trois jours de conférences, ateliers et débats sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’entrepreneuriat numérique. Le Premier ministre a réaffirmé l’engagement de l’État pour la digitalisation et a salué les initiatives en faveur de l’innovation.





Le directeur de l’AGEFAU, les pieds dans l’eau



La devanture de la direction de l’AGEFAU, située à l’ACI 2000, reste en permanence envahie par des eaux usées stagnantes, rendant le passage désagréable. Piétons et usagers doivent manœuvrer avec précaution pour éviter d’être éclaboussés. La situation qui dure depuis un certain temps suscite l’indignation, d’autant plus qu’elle ternit l’image d’un bâtiment public d’envergure réalisé à des millions. Même le directeur a les pieds… dans l’eau.



