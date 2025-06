3è conférence ministérielle de l’APA à Lomé : Le ministre Diop et ses homologues reçus par le Président Gnassingbé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 3è conférence ministérielle de l’APA à Lomé : Le ministre Diop et ses homologues reçus par le Président Gnassingbé Publié le mercredi 4 juin 2025 | L’Essor

© aBamako.com par Androuicha

Lecture de communiqué conjoint Mali-Qatar

Bamako, le 21 décembre 2017 au Pavillon présidentiel de l`Aéroport International Modibo Keita Bamako-Sénou. Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale S E. Abdoulaye DIOP a lu le communiqué conjoint Mali-Qatar ayant sanctionné la visite de travail effectuée par l`Emir du Qatar au Mali. Tweet

Les diplomates étaient venus présenter au Président du Conseil les conclusions des travaux de leur rencontre



Le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu le lundi 2 juin une délégation des ministres africains en charge des Affaires étrangères présents à Lomé (Togo) dans le cadre de la 3è conférence ministérielle de l’Alliance politique africaine (APA). La délégation comprenait les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali et du Niger, Abdoulaye Diop et Bakary Yao Sangaré, la vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo (RDC), les ministres délégués aux Affaires étrangères du Libéria, du Tchad et du Burkina Faso.

Ces diplomates africains ont présenté au Président du Conseil les conclusions des travaux de la 3è conférence ministérielle de l’Alliance politique africaine, ainsi que la déclaration de Lomé y afférente, laquelle vise à renforcer la voix de l’Afrique sur la scène internationale dans un contexte mondial marqué par de profonds bouleversements géopolitiques. «Nous avons eu l’insigne honneur d’être reçus par le Président du Conseil à l’issue de la troisième session de l’Alliance politique africaine, qui est une initiative mise en place grâce au leadership du Togo. Nous lui avons présenté les conclusions de nos travaux et la déclaration qui a été adoptée, laquelle dégage de nouvelles pistes d’action pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés», a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

La délégation s’est réjouie des orientations données par le Président du Conseil qui vont contribuer à une meilleure mise en œuvre des recommandations de cette rencontre panafricaine. Elle a également salué la désignation du Président Faure Essozimna Gnassingbé à la tête du Conseil et ses efforts constants en faveur de la paix en Afrique. «Nous avons félicité le Président Faure Gnassingbé pour sa désignation à la tête du Conseil de la République togolaise et lui avons souhaité plein succès dans la réussite de cette mission. Nous l’avons également félicité pour le rôle éminent qu’il joue en tant que Médiateur désigné par ses pairs de l’Union africaine pour ramener la paix et la stabilité en République démocratique du Congo», a précisé le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération. Pour rappel, l’Alliance politique africaine est une initiative lancée par le Togo en 2023 pour soutenir les actions de l’Union africaine (UA) et des communautés économiques régionales en vue de repositionner le continent africain comme un acteur à part entière dans l’élaboration des futurs équilibres mondiaux.



Source : Bureau de presse/MAECI

Rédaction Lessor