Régions de Ségou et Tombouctou : L’instauration d’un couvre-feu pour mieux protéger les populations

Visite du Président de la République à Ségou

Suite à de fortes détonations entendues hier dans la ville de Ségou, un couvre-feu d’une durée de trente jours, renouvelable, est instauré sur l’ensemble du territoire de la Région de Ségou, à partir du mercredi 4 juin.



Il sera en vigueur chaque nuit, de 21 heures à 6 heures du matin. Pendant toute la période concernée, la liberté de circulation des personnes ainsi que celle de tous les engins de transport est strictement restreinte. La décision a été rendue publique à travers un communiqué, signé par le directeur de cabinet du gouverneur de la région, Boureima Ongoïba. Toutefois, le communiqué précise que les véhicules et autres engins des Forces de défense et de sécurité, ainsi que les ambulances munies d’un ordre de mission, ne sont pas concernés par cette mesure.



«Le commandant de la Zone de Défense n°2, le Commandant de la Région n°4 de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 4é Région de la Garde nationale, ainsi que les directeurs régionaux de la Police nationale et de la Protection civile sont chacun chargés, en ce qui les concerne, de l’application de la présente décision», indique le communiqué.

Selon le directeur de cabinet du gouverneur, cette mesure fait suite à une demande des autorités militaires. «Elle intervient dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire, marqué par une menace persistante et des informations faisant état de l’infiltration d’individus armés. L’objectif est de permettre à l’Armée de manœuvrer librement, d’effectuer des patrouilles et de prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurisation des personnes et de leurs biens», a-t-il expliqué. Boureima Ongoïba a précisé qu’il s’agissait là de mesures préventives.



Gouvernorat de la Région de Ségou



«Loin de restreindre les libertés des citoyens, il est question de garantir la sécurité de tous, en permettant aux Forces de défense d’agir avec efficacité et sans risque de victimes collatérales», a-t-il souligné. Le directeur de cabinet du gouverneur a lancé un appel pressant à l’endroit de la population, l’invitant à observer scrupuleusement les dispositions du couvre-feu, qui n’a d’autre finalité que leur protection et celle de leurs biens.



Lundi dernier, les FAMa ont neutralisé 13 terroristes à Tombouctou qui avaient tenté d’infiltrer le camp militaire de la ville. À la suite de cet évènement, le directeur du cabinet du gouverneur, Mamadou Tembely, a instauré un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin sur l’ensemble du territoire de la Région de Tombouctou, et ce jusqu’à nouvel ordre. Comme à Ségou, cette mesure va permettre aux Forces de défense et de sécurité d’accomplir leurs missions avec efficacité.

Aminata Dindi SISSOKO / AMAP - Ségou