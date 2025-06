De janvier à avril 2025 : Le PMU-Mali a distribué 24 051 218 500 de F CFA aux parieurs ! Au total : 1139 Maliens devenus millionnaires - abamako.com

De janvier à avril 2025 : Le PMU-Mali a distribué 24 051 218 500 de F CFA aux parieurs ! Au total : 1139 Maliens devenus millionnaires Publié le mercredi 4 juin 2025 | Aujourd`hui

Cela procure toujours un réel plaisir d'entendre, de dire, d'écrire ou de lire que des concitoyens sont devenus multimillionnaires sans mendier, ni voler, ni escroquer. Et le fait est coutumier à PMU-Mali.

Illustration : du début de cette année 2025 à la fin du mois d'avril, les courses de chevaux ont fait exactement 1139 millionnaires. Pendant la même période, la société, organisatrice des jeux, a distribué pile 24 051 218 500 F CFA aux parieurs. Une courbe ascendante sur toute la ligne, puisqu'en 2024, de janvier à avril, ce montant était de 18 689 332 000 F CFA. C'est dire, qu'en dépit de la conjoncture économique et financière défavorable, le PMU-Mali fait preuve de résilience et d'anticipation grâce à une bonne gouvernance qui, au final, profite aux parieurs maliens. Qui dit mieux !

Le moins que l'on puisse écrire, c'est que le PMU-Mali contribue à rendre les Maliens de plus en plus riches. Tenez : selon les données, au cours de l'année 2023, 57 064 836 439 F CFA sont allés dans les poches de parieurs. Il ressort des chiffres bilan de l'année 2024 que c'est un total de 61 983 575 000 F CFA qui ont été partagés aux parieurs. Sur ce montant, le plus gros rapport effectué au cours de l'année s'élevait à 81 386 000 F CFA et le même montant correspond au plus gros gain réalisé courant cette même année.

Aussi, ce sont 3334 personnes qui sont devenues millionnaires durant l'année 2024.



Chaque Année Donc, Ce Sont Des Milliers De Maliens Qui Deviennent Millionnaires Grâce À La Société Du Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali), Détentrice Exclusive Des Droits Des Jeux De Loterie En République Du Mali. Elle Est Venue Pour Soulager La Majorité De La Population, Assurer La Stabilité Sociale, Lutter Contre Le Banditisme Et Le Chômage, Entre Autres. La Preuve : Le Mali Traverse Depuis 2012 Une Période Très Difficile Avec La Crise Sécuritaire, Socio-Économique, Financière Et De Trésorerie Que Vit Le Pays. Mais, Cela Ne Semble Pas Affecter Le Monde Lié À La Société PMU-Mali, Singulièrement Les Parieurs Pour Qui Ce Début D'année 2025 Est Aussi Rose Que S'est Bouclée 2024.

Témoins archivés : les quatre premiers mois de 2025 ont vu distribuée aux parieurs la somme de 24 051 218 500 F CFA. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de l'argent volé ou mal acquis, dans a mesure où personne n'a été enfermé en prison pour avoir gagné au PMU-Mali.



Pour rester dans les chiffres, le mois de janvier 2025 a été particulièrement prolifique et favorable aux parieurs.



Au niveau de la masse à partager, janvier a généré 6 578 451 500 F CFA contre 5 980 914 500 F CFA en février ; 5 823 150 500 F CFA en mars et 5 668 702 000 F CFA en avril. Montant total : vous le savez.

Le mois de mars a généré le plus gros rapport avec 91 858 500 F CFA contre 31 117 500 F CFA en janvier : 45 788 500 F CFA en février ; et 40 505 000 F CFA en avril. En tout : 209 269 500 F CFA contre 113 817 500 F CFA en 2024 sur la même période.



Le mois de mars vient aussi largement en tête par rapport aux plus gros gains avec 93 118 500 F CFA. Les autres mois ont fourni comme plus gros gains 31 270 000 F CFA (janvier) ; 46 668 000 FCFA (février) et 40 505 000 FCFA (avril). Montant cumulé : 211 561 500 F CFA contre 122 098 000 FCFA en 2024 sur les quatre premiers mois.



Janvier est le mois qui a fourni le plus de millionnaires avec un nombre de 315. Puis, vient mars avec 295 millionnaires ; suivi de février (2278 millionnaires). Avril boucle la boucle avec 266 millionnaires. Le PMU-Mali a donc déjà fait 1139 millionnaires entre janvier et avril 2025.

Ces chiffres mettent en lumière le rôle, la place et l'importance du PMU-Mali dans la vie des Maliens et dans l'économie nationale. Une prouesse qui résulte de la bonne politique de gestion instaurée par l'équipe conduite par le directeur général, Fassery Doumbia.

El Hadj A.B. HAIDARA