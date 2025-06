© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise officielle d`avions de chasse et d`hélicoptères aux Forces armées maliennes (FAMa)

Bamako, le 19 janvier 2023. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis plusieurs d`avions de chasse de conception russe et d`hélicoptères à l`armée malienne