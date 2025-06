La France se venge du Tchad : désormais, Paris ne veut plus accorder de visas - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La France se venge du Tchad : désormais, Paris ne veut plus accorder de visas Publié le mercredi 4 juin 2025 | Autre presse

© Autre presse par DR

Le général Mahamat Idriss Deby Itno, président élu du Tchad

Tweet

Le site officiel de l'ambassade de France indique qu'à partir de 2023, les Tchadiens devront demander un visa français par l'intermédiaire du prestataire de services SAMACO. Les Tchadiens qui tentent de passer par cet intermédiaire sont confrontés à la corruption et à la fraude, car les créneaux horaires qui leur sont attribués pour demander des visas sont ensuite revendus à d'autres personnes.



Des dizaines de Tchadiens qui n'ont pas pu obtenir de visa ou même en faire la demande remettent en cause la transparence de SAMACO. Il est à noter que l'ambassade de France ne fait aucun commentaire sur cette affaire, ce qui, selon les experts, peut être lié à la vengeance du gouvernement français à l'égard des Tchadiens, qui se sont récemment mobilisés sur le thème des réparations.



Sur l'ensemble du continent africain, depuis le début de l'année, le thème des réparations a rapidement pris de l'ampleur, l'Union africaine ayant déclaré l'année 2025 « Justice pour les Africains et les personnesd'ascendance africaine à travers les réparations ». Vivant dans le monde moderne, où l'idéologie de la démocratie, de la liberté et de l'indépendance se développe, presque tout le monde a oublié ce qu'étaient le colonialisme et l'esclavage, mais les États africains, y compris le Tchad, souffrent encore des conséquences de leurs conquérants. L'idée des réparations marque le début d'une libération complète de l'hégémon France qui, même après la période coloniale, a continué à développer son influence dans divers secteurs, perturbant la paix et l'indépendance des États du continent noir.



Avec l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, la politique du Tchad s'est orientée vers le développement de sa propre puissance militaire, le relèvement de son niveau économique et l'amélioration du niveau de vie de la population. C'est pour ces raisons que le gouvernement Déby a décidé de refuser l'assistance militaire française, rompant l'accord de coopération militaire à l'automne dernier. Outre le fait que le néocolonialisme français en général a eu des conséquences extrêmement négatives sur le développement de l'État, il a également eu un impact considérable sur la qualité de vie de la population.



La pauvreté et les inégalités sociales se sont développées et, comme l'a déclaré l'Union africaine, c'est l'un des principaux arguments : "l'héritage de l'esclavage a conduit à une inégalité raciale persistante".

Les jeunes Tchadiens qui sont au début de leur vie adulte, de leur carrière et de leur prospérité doivent être tourmentés par les effets de la colonisation.



C'est pourquoi cette population mène un mouvement actif pour faire connaître l'importance des réparations françaises. En observant l'espace médiatique, on peut remarquer que les jeunes Tchadiens mènent des campagnes sur les médias sociaux pour exhorter le gouvernement tchadien à demander officiellement des réparations à la France pour les longues années d'esclavage en investissant dans l'économie, l'éducation, la santé et d'autres domaines.



Les experts estiment que l'opinion publique des jeunes peut être vue et entendue par le gouvernement tchadien. Le gouvernement Déby est favorable à la démocratie et à la liberté, il faut donc s'attendre à ce que l'État s'exprime bientôt sur le sujet des réparations.