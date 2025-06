Ligue des champions : Après la Ligue, Bissouma sur le chemin du PSG - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions : Après la Ligue, Bissouma sur le chemin du PSG Publié le mercredi 4 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

Paris Saint-Germain est devenu le 24e champion de l’histoire de la Coupe d’Europe/Uefa Champions League, après sa victoire record 5-0 contre l’Inter en finale de l’Uefa Champions League à Munich.



Vainqueur, pour la première fois de son histoire, de cette compétition, le Paris Saint-Germain vise désormais la Super coupe d’Europe qu’il disputera contre Tottenham d’Yves Bissouma en août prochain. Cette finale est prévue pour le 13 août en Italie, à Udine.









Résumé du match : Doué et Paris terrassent l’Inter



Avant la finale, l’Inter n’avait été menée que 17 minutes sur l’ensemble de ses 14 matches, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour être menée au score ce soir. Vitinha délivre une passe parfaite pour Désiré Doué, qui démontre une technique soyeuse en servant Hakimi, buteur de près face à son ancien club. Ousmane Dembélé délivre une passe décisive à la 20e minute, s’échappant sur la gauche avant de repiquer à l’entrée de la surface pour trouver Doué. Le joueur de 19 ans contrôle de la poitrine et enchaîne du pied droit. Sa frappe, déviée par Federico Dimarco, finit au fond des filets.



Les Nerazzurri reprennent du poil de la bête à mesure que la mi-temps approche, mais ne parviennent qu’à placer des têtes non cadrées de Francesco Acerbi et Marcus Thuram. L’équipe de Simone Inzaghi revient des vestiaires avec un regain d’énergie, mais ce sont les Rouge et Bleu qui font une nouvelle fois preuve de créativité et de réalisme. Peu après l’heure de jeu, c’est au tour de Vitinha de mener une offensive tranchante depuis le milieu de terrain. Après un une-deux avec Dembélé, il glisse le ballon à Doué, qui trompe le gardien d’un tir puissant.



Dix minutes plus tard, même scénario, Dembélé signe sa deuxième passe décisive de la soirée pour Khvicha Kvaratskhelia, qui marque d’un tir à ras de terre.





Gianluigi Donnarumma réalise un arrêt exceptionnel sur une frappe de Thuram, mais Senny Mayulu a encore le temps de parachever le triomphe record de Paris. Entré en jeu, le joueur de 19 ans combine parfaitement avec Bradley Barcola, lui aussi remplaçant, avant d’envoyer un missile sur le poteau, puis au fond des filets. Paris signe la plus large victoire de l’histoire en finale de la Coupe d’Europe/Uefa Champions League.



Après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG tentera de soulever également la Super coupe qu’il va disputer contre le vainqueur de l’Europa League. Il s’agit de la formation anglaise de Tottenham où évolue le capitaine des Aigles du Mali, Yves Bissouma. Cette finale est prévue pour le 13 août en Italie, à Udine.



Bangaly, avec Uefa.com



Ils ont dit…

Luis Enrique, Paris, entraîneur



Depuis le premier jour, j’ai dit que je voulais gagner des trophées importants, et Paris n’a jamais remporté l’Uefa Champions League. Nous l’avons fait pour la première fois. C’est un sentiment formidable de rendre beaucoup de gens heureux.









Désiré Doué, Joueur du match



Je n’ai pas de mots. C’était tout simplement incroyable pour moi, tout simplement incroyable.







Gianluigi Donnarumma, Paris, gardien



Nous avons failli être éliminés à plusieurs reprises au cours de la saison, puis nous avons réussi à progresser et avons terminé une saison extraordinaire. Notre entraîneur nous a donné la liberté, nous a gardés calmes. C’est sa philosophie. Il a préparé la finale de la meilleure façon possible, et nous l’avons vu.







Simone Inzaghi, Inter, entraîneur



Paris méritait de gagner ce match et le trophée. Nous sommes déçus, mais le chemin parcouru jusqu’ici a été formidable. En tant qu’entraîneur, je suis fier de mes joueurs. Le match, bien sûr, n’a pas été assez bon de notre part. Nous sommes déçus, tristes. Les joueurs ont tout donné.









Nicolò Barella, Inter, milieu



Félicitations à Paris, ils étaient meilleurs à tous les niveaux. Ils avaient plus d’énergie. C’est le football, parfois, les défaites arrivent. Je suis heureux de faire partie de ce groupe de joueurs. Je suis très fier de l’équipe et de ce que nous avons fait jusqu’à présent.







Marquinhos, capitaine de Paris



Je n’ai plus de force, j’ai tout donné. On voulait trop vivre ce moment. Sans les supporters on ne serait pas là, votre énergie nous a permis de faire ce qu’on a fait aujourd’hui. J’aime cette équipe. Profitez !







Ces statistiques à retenir



Doué et Mayulu sont les troisième et quatrième joueur de moins de 20 ans à marquer en finale de Uefa Champions League, après Patrick Kluivert en 1995 et Carlos Alberto en 2004.





Aucune équipe n’avait jamais gagné une finale de Coupe d’Europe/Uefa Champions League par plus de quatre buts d’écart avant ce soir.



Doué est le premier joueur à marquer un doublé en finale depuis Gareth Bale avec le Real Madrid contre Liverpool en 2018, et le huitième de l’ère de l’Uefa Champions League.



Luis Enrique est le septième entraîneur à remporter la Coupe d’Europe/Uefa Champions League avec plusieurs équipes, après avoir mené le FC Barcelona à la victoire en 2015.



Hakimi est le premier Marocain à marquer en finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League.



Paris a disputé 99 matches d’Uefa Champions League depuis son dernier nul 0-0 (contre le Real Madrid, phase de groupes 2015/16). Avant la finale, l’Inter n’avait été menée que 17 minutes sur l’ensemble de sa campagne de 14 matches.



Les quatre finales de la Coupe d’Europe/ Uefa Champions League disputées à Munich ont sacré un nouveau vainqueur.