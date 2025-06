Journée Fifa : R.DC-Mali en amical ce jeudi - abamako.com

Publié le mercredi 4 juin 2025 | Mali Tribune

Football féminin/ Mali 1-0 Sénégal

Bamako, le 22 février 2022. En match comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires pour la CAN féminine Maroc 2022, les Aigles dames du Mali ont dominé les lionnes du Sénégal 1-0 au stade Modibo Keita. Vaincues sur le même score au match aller à Thiès, les Aigles sont éliminées à la séance des tirs au but (2-3).

Pour le compte d’une opposition amicale, la R.D Congo reçoit ce jeudi 5 juin le Mali en match délocalisé en France. La rencontre est prévue pour 18h GMT.



Trois mois après leur dernière sortie internationale, les Aigles du Mali seront de nouveau sur le pont ce mois-ci. Ça sera à la faveur d’un match amical opposant le Mali à la République Démocratique du Congo. Pour rappel, depuis le match nul de 0-0 concédé face à la République Centrafricaine en mars dernier lors de la 6e journée éliminatoire de la Coupe du monde, l’équipe nationale de football du Mali observe une sorte de congé. Mais ce mois-ci, elle sortira de sa zone de confort pour refouler une pelouse de compétition. En effet, la Fédération malienne de football a indiqué que les Aigles livreront une rencontre amicale contre les Léopards de la R.D.C. Cette rencontre prévue pour le 5 juin à Orléans en France s’inscrit dans le cadre de la Journée FIFA.







Pour les sélectionneurs de ces deux équipes engagées dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce duel amical représente une belle opportunité de revue de troupe à trois mois de la reprise desdites éliminatoires avec la 7e journée éliminatoire prévue pour septembre. A cette occasion, le coach du Mali, Tom Saintfiet a dévoilé une liste de 23 joueurs où il manque Amadou Haïdara, Néné Dorgeles ou encore El Bilal Touré. Mais en revanche, le capitaine Yves Bissouma sera de la partie tout comme le milieu de terrain Kamory Doumbia.







Après 6 journées disputées, le Mali occupe la 4e place du groupe I avec 9 points et accuse 6 points de retard sur le leader, le Ghana, qui caracole en tête avec 15 points.







Pour le compte de la 7e journée éliminatoire du Mondial 2026, le Mali recevra les Comores en septembre avant que les Aigles ne se rendent au Ghana dans le cadre de la 8e journée. Et lors de la 9e et 10e journées, les Aigles seront en déplacement au Tchad en attendant de recevoir leurs homologues de Madagascar au mois de novembre.







Avec un nouveau format adopté, la Coupe du monde 2026 enregistra la participation de 48 pays et se tiendra aux États-Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique. Sur ce quota de 48, l’Afrique a droit à 9 places directes plus une autre à décrocher via les barrages. Ainsi, les 54 pays africains participant aux éliminatoires ont été répartis en 9 groupes de 6 équipes. Le premier de chaque groupe se qualifie à la Coupe du monde, à l’issue de 10 journées éliminatoires, tandis que les quatre meilleurs 2es des groupes chercheront leur ticket qualificatif via les barrages.









Moussa Bangaly