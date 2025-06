Coupe-Championnat du Mali : La razzia du Stade malien de Bamako - abamako.com

Le Stade malien de Bamako a fait main basse sur le football local cette saison. Sacrés champion à 2 journées de la fin du championnat, les Blancs de Bamako ont réalisé, le samedi dernier, le doublé à la suite de leur victoire de 1-0 sur le Djoliba AC en finale de la coupe du Mali.



C’est une véritable razzia qu’a réalisée le Stade malien de Bamako cette saison. Quatre ans après avoir perdu son titre de champion, le club de Sotuba a récupéré sa couronne avec brio en réalisant un retour spectaculaire en tête du classement. Alors qu’il avait enchainé une série de 6 matchs sans victoire et ponctuée de 2 défaites, le Stade malien de Bamako a su redresser la barre et réduire 8 points d’écart avec le Djoliba pour prendre la tête du championnat à partir de la 17e journée. Dès lors, les Blancs de Bamako ont mené la vie en solitaire pour finalement remporter le titre à 2 journées de la fin de la compétition avec un écart de 8 points sur le même Djoliba. Quelques semaines après cet exploit retentissant, les protégés du coach Mamoutou Kané « Mourlé » ont garni davantage leur armoire à trophée avec la coupe du Mali.







En effet, le Stade malien de Bamako a remporté́ le samedi 31 Mai son 24e trophée de la coupe nationale en s’imposant (1-0) devant le Djoliba AC lors de la 64e édition de la compétition.





En plus du trophée et les médailles d’Or, les Blancs de Bamako empochent la somme de 25 millions contre 10 millions et des médailles d’argent pour les Rouges. Désigné meilleur joueur de la finale, Mery Camara du Stade malien, auteur de l’unique but de la finale, a également reçu un chèque de 500 000 F CFA. Le premier Ministre, le Général de division, Abdoulaye Maïga qui a eu l’honneur de présider cette grande finale a félicité et salué les deux équipes pour la qualité du spectacle. Grâce à son titre de champion, le Stade malien jouera la Ligue des champions africaine au titre de la prochaine saison de la Confédération africaine de football (Caf).







Moussa Bangaly