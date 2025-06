Lettre à grand-père : Corporatisme, une autre guerre de trop ! - abamako.com

Lettre à grand-père : Corporatisme, une autre guerre de trop ! Publié le mercredi 4 juin 2025 | Mali Tribune

Oui grand-père, en plus de la guerre séparatiste, du conflit et l’insécurité terroristes, le Mali s’ouvre petit à petit à une guerre corporatiste. Oui des syndicats du pain par-ci et des syndicats du miel par-là.





Des intouchables de la République et des irréprochables du pays. Petit à petit, une véritable guerre corporatiste, s’installe chez nous au Mali.







Oui grand-père, de plus en plus nous assistons à une sorte de protectionnisme corporatiste et ou de défense de corporation au Mali. Oui grand-père, on a opté pour le silence et les yeux fermés sur certaines corporations. Même si elles pèchent, ça doit s’applaudir. Personne ne dit mot. Celui qui critique ou clame son désaccord, est taxé d’apatride.





Une autre corporation, elle très puissante. Peut aller faire reculer n’importe qui. Même si, c’est vrai, qu’on ne les entend plus parler depuis l’histoire des primes, pardon de la 4ème République. Où les murmures avaient commencé à faire croire qu’un pouvoir abusait et se renforcait dans la nouvelle constitution. Une très courte histoire digne d’un court métrage.





Ensuite nous avons la force des blouses et la peur d’être patient un jour. Quand eux ils sortent leur biceps, même les toges se replient. Ce n’est plus le juge qui statue sur une affaire, souvent les corporations tranchent à leur niveau et personne ne bronche. Tout jugement contraire, les patients seront soins sans secours. Et tant pis pour eux.





Sans oublier les nerfs de la guerre. Les irréprochables argentiers. Quand ce sont eux, au début du mois, rien n’est sûr. On peut négocier mais une fois la quinzaine du mois passée, les biceps se plient de plus fort. Et qu’il n’en déplaise à personne. L’ultimatum est su. Pas de primer ! Pas de salaire ! Et l’argent, c’est le nerf de la guerre !





Oui grand-père, nous avons les intouchables, les irréprochables et les enfants gâtés de la République. Personne ne se plie et chacun veut voir l’autre plié. L’humilité et la tempérance, n’en parlons pas. De très vieux souvenirs partis loin de nous. Le langage cru, la décision radicale et les réactions extrémistes sont les qualificatifs du débat malien.







Si cette autre guerre ne devrait venir accentuer la guerre des séparatistes et des islamo extrémistes. A ces violences incessantes. A ces instabilités d’un régime qui ne sait s’il doit avancer ou reculer. A cette crise de méfiance entre Maliens. Faut-il laisser ça aussi prospérer dans notre Mali, la guerre des corporations sur moindre souffle d’air. Ma 300ème lettre. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy