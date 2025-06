Brèves : Garbals improvisés : le gouverneur veille - abamako.com

Dans un communiqué rendu public sur les réseaux, le gouverneur du District de Bamako informe la population et les marchands de bétails, de l’interdiction de « Garbals improvisés », ainsi que les vendeurs ambulants de bétail, à l’intérieur du district de Bamako.



« Les Forces de l’ordre veilleront à l’application stricte de cette mesure d’interdiction et les contrevenants seront sévèrement sanctionnés », dit le communiqué.







Universités : Kayes et Bandiagara



Le Conseil national de transition a adopté deux projets de lois portant création des universités de Bandiagara et de Kayes. Ces projets de loi marquent une étape de l’accès à l’enseignement supérieur à travers tout le pays. Le ministre de l’enseignement supérieur s’est félicité de l’adoption de ces textes.







Somagep : Bienvenue Mme la directrice !



La Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep) a accueilli, lors de sa 48ème session d’administration, sa nouvelle directrice générale Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré. La nouvelle DG a désormais la lourde responsabilité de conduire le destin de la Somagep dans ses missions d’alimentations de la population malienne en eau potable. Mme Bocoum Fatoumata Siragata Bocoum a promis de faire de la Somagep-SA une société moderne, dynamique répondant aux aspirations de ses abonnées.