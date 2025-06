Père Dr Alexis Zufo Dembele Doyen Departement JCO : «Les Tic offrent énormément d’opportunités’’ - abamako.com

Père Dr Alexis Zufo Dembele Doyen Departement JCO : «Les Tic offrent énormément d'opportunités''
Publié le mercredi 4 juin 2025 | Mali Tribune

Lors de la ‘’Journée porte ouverte de l’Ucao-Uuba’’, le doyen et chef de du département journalisme et communication a eu l’occasion de présenter la filière. Un domaine dur mais aussi plein d’opportunités. Le doyen Alexis Zufo Dembélé donne ses conseils aux futurs étudiants journalistes.



« Dans le monde où nous sommes actuellement, avec les réseaux sociaux, chacun peut donner une nouvelle. Qu’elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Chacun est capable de donner une information », a avancé le doyen Alexis Dembélé pour souligner la complexité du monde du journalisme et de la communication avant d’entamer la description de ladite filière.







« Le journalisme et communication en deux points, la filière se présente comme ceci : Il y a un cursus de licence, qui fait 3 ans et un cursus de master, qui fait 2 ans. Et les plus courageux peuvent demander à continuer en doctorat. Actuellement, nous avons une dizaine de dossiers qui veulent faire le doctorat. C’'est une possibilité qui est ouverte en journalisme et communication à l’Ucao-Uuba », dit-il.





Il a ajouté : « Pour le cursus licence, nous faisons distinctement, la communication et le journalisme pendant les 3 ans. La particularité, c'est qu'il y a des cours mais à partir de la deuxième année, la moitié des cours sont des cours pratiques. La filière, c'est une filière, qu'on appelle professionnelle. Le défi qui est lancé, c'est qu’au bout de 2 ans ou 3 ans celui qui sort en journalisme communication puisse travailler. Il doit être consommable ».





Pour l’abbé Alexis, le détenteur de la licence-Ucao, doit pouvoir gagner de l'argent pour lui et ce qui est encore bien, pouvoir gagner de l'argent pour d'autres personnes. Cela au bout de 3 ans. En tout cas, c'est ce défi qui est lancé. Et ça fait toujours de la peine de voir des parents qu'ils ont tellement payé et que l'étudiant vienne rester à la maison. C'est un défi que nous lançons, a-t-il confié.





Maintenant à partir de master, on demande aux étudiants de faire un choix entre le journalisme et la communication. Et chaque domaine porte 4 à 5 spécialités. « Nous disons toujours aux jeunes qu’aujourd'hui le monde de travail est très dur et que le domaine du journalisme et de la communication avec la technologie, il y a énormément d'opportunités. Si l'État ne peut pas vous embaucher, créez votre entreprise », a fait savoir le doyen du JCO-Ucao-Uuba.



