Abdouraouf Gnon-Konde, Directeur du Bureau Régional du HCR : 220 000 étrangers réfugiés chez nous - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Abdouraouf Gnon-Konde, Directeur du Bureau Régional du HCR : 220 000 étrangers réfugiés chez nous Publié le mercredi 4 juin 2025 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Les habitants de Koigouma célèbrent avec l’ONU le retour de réfugiés maliens

Le 6 mai 2019, à Koigouma, à 55 kilomètres de Goundam, dans la région de Tombouctou, s’est déroulée une cérémonie pour accueillir 2 086 réfugiés maliens de retour de Mauritanie. Tweet

En visite dans notre pays le 26 mai dernier, le directeur du bureau régional du HCR, Abdouraouf Gnon-Kondé a exprimé sa satisfaction sur la qualité de la coopération qui selon lui, se porte excellemment bien



Le Mali compte à ce jour plus de 220 000 réfugiés, venus principalement de la sous-région. Et ces réfugiés, selon le Directeur du Bureau régional, Abdouraouf Gnon-Kondé, sont accueillis non pas dans des camps, mais au sein des communautés locales. Il a suggéré le renforcement de solutions durables pour la gestion des réfugiés.







A ses yeux, le Mali est en avance par rapport à d’autres pays de la sous-région. Il a échangé avec le Chef du gouvernement sur l’assistance que doivent recevoir les populations hôtes du Mali, à travers la Commission nationale chargée des réfugiés. Il s’agit notamment d’opportunités de financement de 100 millions de dollars (57 932 910 000 F CFA), provenant de la Banque mondiale, au bénéfice des réfugiés et des communautés hôtes. Le Mali est éligible à ce financement en raison de l’importance de la population réfugiée présente sur son territoire.





Au cours de l’entretien, Abdouraouf Gnon-Kondé a, avec beaucoup d’enthousiasme, félicité le Chef du gouvernement pour l’élaboration des documents stratégiques de la vision « Mali Kura Ɲɛtaasira Ka Bɛn San 2063 Ma » et de la Stratégie nationale pour l’émergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033), qu’il a qualifiés de réponse holistique aux préoccupations des partenaires. Il a également réitéré son engagement à porter haut les préoccupations des États auprès des instances de prise de décision.





Pour sa part, le premier ministre s’est réjoui de la démarche du Directeur du Bureau régional, qui vient conforter non seulement les politiques de développement du Mali, mais aussi appuyer les autorités de la Transition dans la prise en charge des réfugiés.





Selon le responsable régional du HCR, les échanges avec le premier ministre ont porté sur comment stabiliser la situation des réfugiés et voir les opportunités de financements auxquelles le Mali peut avoir accès, notamment celles de la Banque mondiale pour y arriver. Abdouraouf Gnon Kondé a promis de suivre les orientations du chef du gouvernement et de s'assurer, dans les jours à venir, que la question du financement soit traitée quand on sait que le Mali compte aujourd'hui près de 230 000 réfugiés composés essentiellement de ressortissants du Burkina Faso.







Par ailleurs, le directeur du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a félicité notre pays pour l'adoption, au cours de ce mois de mai, du projet de loi portant statut de l'apatridie au Mali contrairement à de nombreux pays de la sous-région. Cela, a-t-il salué, malgré tous les défis auxquels le pays fait face actuellement.



Ibrahima Ndiaye