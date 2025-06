Audience à la Primature : L’ambassadeur de Chine fait ses adieux au Mali après 3 ans de coopération renforcée - abamako.com

Publié le mercredi 4 juin 2025 | aBamako.com

Le Premier ministre, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye MAIGA a reçu ce mercredi 4 juin 2025 en audience l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali.



Le diplomate chinois en fin de mission dans notre pays était venu remercier le Chef du gouvernement pour son appui. Après 3 ans et 7 mois, S.E. Chen ZHIHONG quitte le Mali.



Les deux personnalités ont mis cette audience à profit pour évoquer la participation du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, au 9ᵉ Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), qui s’est tenu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Le FOCAC a marqué un tournant décisif dans les relations bilatérales entre le Mali et la Chine.



Ce sommet a permis aux présidents chinois Xi JINPING et malien Général d’Armée Assimi GOITA de porter leur coopération au statut de partenariat stratégique. La coopération Mali/ Chine embrasse tous les domaines : santé, économie, défense et infrastructures.



Le Premier ministre a remercié le diplomate chinois pour sa proximité avec les populations maliennes et pour la réussite de sa mission. Avant de quitter notre pays, le diplomate est convaincu qu’un peuple travailleur avec de bons dirigeants peut toujours sortir des difficultés.





