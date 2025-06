Nuit de l’intégration africaine : Diversité et unité au rendez-vous ! - abamako.com

Le samedi 31 mai 2025, la Semaine de l'Intégration Africaine s'est clôturée en beauté par la Nuit de l'Intégration Africaine



Une soirée riche en couleurs, en sons, en saveurs et en émotions, tenue au Centre International de Conférences de Bamako (CICB), sous la présidence du ministre Mossa Ag Attaher.







En sa qualité de Président du Groupe des Ambassadeurs Africains accrédités au Mali, Driss Isbayene, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, était au rendez-vous avec d'autres ambassadeurs.





Placée sous le signe de la fraternité, de la culture et de la cohésion, cette célébration a rassemblé des ministres, des ambassadeurs, des représentants d'organisations africaines, des leaders communautaires et un large public venu vivre un moment d'unité autour des valeurs partagées du continent africain.





La soirée a démarré par une visite des stands installés par les communautés africaines vivant au Mali. Chacun d'eux exposait des symboles et des éléments culturels représentatifs de leur pays. S'en est suivie une dégustation de mets traditionnels africains, véritable vitrine culinaire de la diversité gastronomique du continent.







La suite de la soirée a été animée par des prestations musicales en live, des danses traditionnelles et un défilé des différentes communautés en tenues traditionnelles. Cet événement a mis en lumière la richesse des cultures africaines et leur rôle dans la consolidation de l'intégration continentale. Le ministre a rappelé que cette intégration ne saurait se construire sans la culture, ciment de nos identités et levier stratégique pour un développement commun.





La proclamation de 2025 comme " Année de la Culture " par Son Excellence le Président de la Transition, Chef de l'État, le Général d'Armée Assimi Goïta, a été saluée par le ministre comme une orientation forte.



La Nuit de l'Intégration Africaine restera dans les mémoires comme un moment de communion, renforçant les liens entre les peuples, dans la joie, la connaissance mutuelle et la fierté d'appartenir à un même continent.





Vivement la SNIA 2026 !