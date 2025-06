Le ministre de la justice du Burkina, Edasso Rodrigue Bayala lors de la rencontre de Bamako : "Nos populations attendent de nous des résultats tangibles qui amélioreront leur quotidien et renforceront leur confiance en la justice" - abamako.com

Le ministre de la justice du Burkina, Edasso Rodrigue Bayala lors de la rencontre de Bamako : "Nos populations attendent de nous des résultats tangibles qui amélioreront leur quotidien et renforceront leur confiance en la justice" Publié le jeudi 5 juin 2025

Pour le ministre de la Justice du Burkina Faso, Edasso Rodrigue Bayala, " les travaux des experts de la réunion de Bamako ont été d'une richesse, et d'une pertinence certaine.



Ils ont permis de dégager des recommandations concrètes dont l'approbation et la mise en œuvre renforceront notre coopération juridique et judiciaire ". Il l'a dit à l'ouverture de la première réunion des ministres chargés de la Justice des pays de l'AES, tenue du 29 au 30 mai 2025, à Bamako.









Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, d'exprimer ici au nom du peuple burkinabè, mes sincères remerciements à son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat de la République du Mali, Président de la Confédération des Etats du Sahel pour tous ses efforts dans la construction progressive de notre espace confédéral.









Je voudrais ensuite Excellence vous transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo Premier Ministre du Burkina Faso, chef du Gouvernement ;







Je voudrais également Excellence si vous le permettez, remercier l'ensemble de votre gouvernement, particulièrement mon Frère Mamadou Kassogué, Ministre de la Justice et des droits de l'Homme, Garde des Sceaux de la République du Mali pour avoir accepté organiser sous votre autorisation la présente rencontre des ministres de la justice de la confédération et surtout pour sa sollicitude dont ma délégation et moi-même avons bénéficiée depuis que notre arrivée sur la libre et souveraine de Soundiata Kéïta. Je salue la présence et la participation personnelle de mon frère et ainé Daouda Aloi, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Garde des Sceaux de la République du Niger ainsi que de sa délégation qui l'accompagne.









En Décidant le 06 juillet 2024 de créer la Confédération des États du Sahel (AES) après la signature le 16 Septembre 2023 de la Charte Créant l'alliance des États du Sahel ( AES,) leurs Excellence le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, le Général d'Armées Assimi Goïta, Président de la république du Mali, le Général d'armées Abdourahamane Tiani Président de la République du Niger ont traduit en acte concret les aspirations profondes de nos peuples qui partagent leurs mêmes réalités historiques, socio culturelles, géographiques et qui font face aujourd'hui aux mêmes défis que la double lutte contre le terrorisme et l'impérialisme.









Pour accompagner cette dynamique salvatrice, le rapprochement voire l'uniformisation de nos systèmes juridiques et judiciaires hérités du colon est indispensable.







Pour harmoniser, il faut poser le diagnostic, réfléchir sur les issues possibles afin de soumettre aux plus autorités de la confédération des pistes de solution ;







La présente rencontre constitue donc un cadre idéal de réflexion afin que le droit soit au service de la marche radieuse du peuple de l'AES la souveraineté, la dignité et la prospérité. Après deux jours de travail fructueux de nos experts, il nous incombe, en tant que Ministres chargés de la Justice, de traduire les recommandations en actions concrètes, en structures institutionnelles efficaces et en mécanismes opérationnels adaptés aux défis spécifiques de notre espace.









Les travaux des experts ont été d'une richesse et d'une pertinence certaine. Ils ont permis de dégager des recommandations concrètes dont l'approbation et la mise en œuvre renforceront notre coopération juridique et judiciaire.



La tâche qui nous incombe à présent est donc immense, mais elle est aussi porteuse d'espoir et de progrès pour nos peuples. C'est pourquoi, je formule le vœu que nos travaux soient fructueux et débouchent sur des engagements concrets et mesurables. Nos populations attendent de nous des résultats tangibles qui amélioreront leur quotidien et renforceront leur confiance en la justice.









Excellence, nos trois pays de la confédération font partie à ce jours d'organisations sous régionales, régionales, Africaines et internationales dont il nous faut examiner les règles de droit qui y sont issues pour répondre à la pertinente question de savoir si elles sont encore en adéquation avec la dynamique de libération de l'emprise impérialiste qui nous anime. Aussi il est indispensable que désormais liés par l'histoire et le destin , que les systèmes juridiques et judiciaires de nos trois pays convergent pour accompagner la réalisation rapide des objectifs de la confédération. C'est pourquoi, nous saluons la tenue de la présente rencontre qui nous permettra sans nul de faire un pas substantiel dans ce sens.





Pour clore, Excellence je voudrais au nom de ma délégation et ainsi qu'au mien propre vous remercier pour avoir accepté malgré un agenda très obligeant de présider la présente rencontre.





Mes remerciements également à mes collègues du Mali et du Niger ainsi que leurs délégations. Je salue et remercie la présence des personnalités diplomatiques et consulaires, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumière,



Je voudrais enfin rendre un vibrant hommage à nos Forces de Défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la partie qui se battent au prix du sacrifice suprême pour libérer nos pays de cette orgue de barbares venus de loin et de près sous les manettes de leurs commanditaires impérialistes et de leurs suppôts, Que dieu bénisse la confédération de l'AES et son peuple ".



