Région de Sikasso : des combats en cours à Mahou après une attaque terroriste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Région de Sikasso : des combats en cours à Mahou après une attaque terroriste Publié le jeudi 5 juin 2025 | aBamako.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

L’État-Major Général des Armées du Mali a annoncé ce jeudi qu’une attaque terroriste est actuellement en cours contre le poste de sécurité de Mahou, dans la région de Sikasso, au sud du pays.



Selon un communiqué officiel, les combats sont toujours en cours entre les Forces Armées Maliennes (FAMa) et des groupes armés non identifiés. L’armée indique avoir déjà engagé des renforts terrestres et aériens afin de contenir l’assaut et reprendre le contrôle total de la zone.



«