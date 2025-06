Armée / Faux capitaine, vrai danger : un imposteur militaire arrêté à Yirimadio - abamako.com

Armée / Faux capitaine, vrai danger : un imposteur militaire arrêté à Yirimadio



Déguisé en officier des forces spéciales, un homme a été interpellé par la Gendarmerie malienne à Yirimadio. Grâce à la vigilance citoyenne, une usurpation potentiellement dangereuse a été déjouée.



Il se faisait passer pour un capitaine des commandos parachutistes maliens. Mais son imposture a pris fin le 19 mai 2025, grâce à une opération rondement menée par la Brigade territoriale de la Gendarmerie de Faladiè, suite à des informations précises fournies par des habitants de Yirimadio, dans la banlieue de Bamako, a révélé mardi 3 juin 2025 par Apa.



Selon un communiqué de l'État-major général des Armées, l’individu portait une tenue militaire dégradée et tentait de se fondre dans la population. Arrêté près de l’échangeur de Yirimadio, il a été aussitôt placé en garde à vue. La perquisition de son domicile a permis de saisir un lot d’effets militaires suspects,, plusieurs documents compromettants, et de fausses pièces d’identité.



Le Colonel Daouda Keïta, commandant du Groupement territorial de la Gendarmerie de Bamako, a salué « la collaboration active de la population », précisant que cette coopération est essentielle pour lutter contre l’usurpation d’identité et les menaces à la sécurité.



« La hiérarchie militaire reste pleinement mobilisée pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national », a-t-il ajouté.



Cette arrestation intervient dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes au Mali, où la lutte contre les infiltrations, les faux agents et les menaces internes reste un enjeu de premier plan pour les forces de défense et de sécurité.



Une fausse identité, des vrais risques, la vigilance collective est la première ligne de défense.





KONE M.