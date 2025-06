HADJ-2025 : La sous-commission religieuse exprime sa gratitude aux plus hautes autorités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société HADJ-2025 : La sous-commission religieuse exprime sa gratitude aux plus hautes autorités Publié le jeudi 5 juin 2025 | Aujourd`hui

Tweet

A la conclusion d'une session de distribution des rôles pour le circuit Minah-Arafat-Muzdalifah-Minah, le samedi 31 mai 2025 à Jaada Al-Khalil Hotel de Makkah (QG du Mali), le président de la sous-commission religieuse, Cheikh Ousmane Solih Traoré, a exprimé, au nom de la Délégation générale et de l'ensemble des pèlerins maliens, sa gratitude aux plus hautes autorités de l'Etat à la tête desquelles le président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, les membres du gouvernement pour leur décision courageuse et salutaire de fêter la Tabaski le vendredi 6 juin 2025. La date initialement communiquée le samedi 7 juin 2025 était un facteur potentiel de division des musulmans.



La décision des autorités de fêter la Tabaski au Mali finalement le 6 juin traduit, selon le Cheikh, la volonté des gouvernants de faire l'unité des musulmans et des Maliens en général, socle sur lequel devra reposer la nation en paix, stable et prospère. Il a félicité le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes et la Commission nationale d'observation du croissant lunaire pour leur attachement aux valeurs humaines et de la République, leur promettant d'accomplir la mission confiée à la hauteur des attentes.



Le grand pèlerinage en mire

La session a été l'occasion de décliner le programme élaboré par la sous-commission à l'occasion du grand pèlerinage (Minah-Arafat-Muzdalifah-Minah). Les activités prévues ont été rappelées, chaque membre de la sous-commission sachant parfaitement la partition à jouer. Des prêches, une séance de lecture du Coran et du Dalâilou Kayirat, la lapidation des stèles à Jamaharat, des séances de prière… constituent la quintessence du programme.



Les pèlerins maliens, dans une longue procession et dans le plus grand recueillement ont commencé à rallier Minah depuis hier mardi 3 juin au petit soir après avoir pris à l'hôtel l'intention de faire le pèlerinage. Tout au long du trajet, ils réciteront la Talbiyah. Le pèlerinage commence véritablement ce mercredi 4 juin selon une décision de la Cour suprême saoudienne.



Le pèlerinage est l'un des Cinq piliers de l'Islam et doit être entrepris au moins une fois par tous les musulmans qui en ont les moyens. Il s'agit d'une série de rituels accomplis sur au moins quatre jours à La Mecque et ses environs, à l'ouest de l'Arabie saoudite.



Le point culminant a lieu le deuxième jour, lorsque les pèlerins se rassemblent pour prier sur le mont Arafat, où le Prophète Muhammad a prononcé son dernier sermon. Ce rassemblement est prévu ce jeudi 5 juin. La fête de la Tabaski aura donc lieu ce juin.





CC/MDH