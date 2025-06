Pour son dévouement à la cause de la nation : Habib Sissoko honoré par IDS-Afrique Consulting - abamako.com

News Société Article Société Pour son dévouement à la cause de la nation : Habib Sissoko honoré par IDS-Afrique Consulting Publié le jeudi 5 juin 2025 | Aujourd`hui

Le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko vient d'être honoré par l'Institut de Développement des Secteurs (IDS) Afrique Consulting à travers une distinction honorifique. Cela pour son dévouement à la cause de la Nation.''





Elles sont au total une trentaine de personnalités de différents secteurs à être récompensées cette année par l'Institut de Développement des Secteurs (IDS) Afrique Consulting dont le Directeur général est Idrissa Seydou Maïga. Il s'agit de magnifier le travail abattu par ces hommes et femmes, qui se battent nuit et jour pour leur pays.











Cette cérémonie de remise de distinctions s'inscrit donc dans le cadre de la fête du travail, célébrée le 1er mai de chaque année. D'où le nom "Les Distinctions Honorifiques de reconnaissance du Mérite du 1er mai".









Pour l'édition 2025, le Président du Cnosm, Habib Sissoko fait partie des récipiendaires. Et ce choix se justifie, selon le Directeur général de IDS-Afrique Consulting, par son dévouement à la cause de la Nation, ses qualités et performances professionnelles et surtout son sens élevé à la mission républicaine.







"En cohérence avec le soutien apporté aux idéaux du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de l'AES, l'honneur nous échoit de solliciter votre bienveillance pour participer dans le cadre de la clôture des festivités du 1er mai, à la cérémonie de remise des distinctions afin de recevoir exceptionnellement votre distinction de reconnaissance et honorer celle du Président de la Transition en compagnie d'éminentes personnalités" on peut lire dans la correspondance adressée au Président du Cnosm afin de recevoir cette distinction.







C'est le Trésorier général du Cnosm, Abdoulaye Coulibaly, qui a eu l'insigne honneur de recevoir la distinction de Habib Sissoko, le vendredi 30 mai dernier au CICB, lors de la cérémonie de remise des distinctions. Cette distinction honorifique vient témoigner l'engagement et le leadership du Président du Cnosm, Habib Sissoko, pour le développement du sport et de l'olympisme au Mali.









El Hadj A.B. HAIDARA