Règlement du différend régional autour de la marocanité du Sahara : « Le Royaume-Uni approuve la proposition d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 » Publié le jeudi 5 juin 2025 | Aujourd`hui

Une initiative de compromis, novatrice, responsable et ouverte





Dans une déclaration, rendue public, le lundi 2 juin 2025, l'Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, S. E. Driss Isbayène, a annoncé que le Royaume-Uni, à travers un communiqué, signé le dimanche 1er juin 2025, à Rabat, considère la proposition d'autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend régional autour du Sahara marocain en encourageant les parties obligées de s'engager, de manière urgente et positive, dans le processus politique mené sous l'égide des Nations unies.





Selon l'ambassadeur du Maroc au Mali, un communiqué conjoint a été signé, le 1er juin 2025, à Rabat, par le secrétaire d'Etat britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Dans ce communiqué, le Royaume-Uni a annoncé qu'il considère la proposition d'autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend régional autour du Sahara marocain. Avant d'encourager les parties obligées de s'engager, de manière urgente et positive, dans le processus politique mené sous l'égide des Nations unies.



A cette fin, a souligné le diplomate marocain, le Royaume-Uni continuera d'agir de manière bilatérale, notamment sur les plans économiques, régionaux et internationaux, conformément à cette position, afin de soutenir le règlement du différend. Le Royaume-Uni a confirmé, dans le communiqué conjoint, que "UK Export Finance (l'agence gouvernementale des exportations) peut envisager de soutenir des projets au Sahara", notamment dans le cadre de "l'engagement de UK Export Finance à mobiliser 5 milliards de livres sterling pour soutenir de nouveaux projets économiques à travers le pays".



Le communiqué conjoint précise que le Royaume-Uni suit de près la dynamique positive actuelle menée à cet égard sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et note qu'"en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le Royaume-Uni partage l'avis du Maroc quant à la nécessité urgente de trouver une solution à ce différend de longue date, qui serait dans l'intérêt des parties". "Il est grand temps de trouver une solution et de faire avancer ce dossier, ce qui renforcerait la stabilité de l'Afrique du Nord et relancerait la dynamique bilatérale et l'intégration régionale", mentionne le communiqué.





A en croire S. E. Driss Isbayène, cette nouvelle position du Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, conforte la dynamique internationale grandissante impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du Plan d'autonomie sous souveraineté marocaine et confirme la crédibilité de cette initiative ainsi que le consensus qui la porte pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour de la marocanité du Sahara.



Il rappellera qu'en réponse aux appels lancés par le Conseil de sécurité de l'ONU aux parties de mettre fin à l'impasse politique qui durait depuis 2004, le Maroc a présenté le 11 avril 2007, au secrétariat général de l'ONU, l'"Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara", une initiative de compromis, novatrice, responsable et ouverte qui, par son contenu et sa finalité, garantit aux populations de la région la gestion de leurs affaires de manière démocratique et autonome à travers de larges prérogatives dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire.



Depuis cette date et jusqu'à nos jours, toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU adoptées sur la question du Sahara, consacrent la prééminence de l'Initiative marocaine, confirment son sérieux et reconnaissent sa crédibilité





Ainsi, le Royaume-Uni s'ajoute aux Etats-Unis et à la France, ainsi qu'à d'autres membres du Conseil de sécurité qui reconnaissent et soutiennent l'Initiative marocaine sous souveraineté marocaine.



Aujourd'hui, ce plan d'autonomie bénéficie d'une forte dynamique et d'un soutien de plus en plus clair, exprimé officiellement, par d'autres pays partenaires importants du Maroc, notamment l'Espagne, l'Allemagne, l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Moldavie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque.



29 pays et une organisation régionale ouvrent

les représentations consulaires à Laâyoune et Dakhla



Pour le diplomate marocain, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara a été encore plus expressive sur le plan diplomatique et consulaire, lorsque 29 pays, dont 23 africains, en plus d'une organisation régionale ont, à ce jour, décidé d'ouvrir des représentations consulaires à Laâyoune et Dakhla, grandes villes du Sud du Maroc, affirmant être pleinement confiants quant à la sécurité qui règne dans le Sud du Maroc et à la prospérité socio-économique que connaissent ces provinces marocaines, appelées à devenir un pôle d'investissement et d'affaires du pays et des régions nord et ouest africaines.





Dans ce cadre, il a rappelé que les pays enclavés du Sahel et à leur tête le Mali, bénéficient d'un engagement royal en faveur du développement de l'Afrique et du retour d'une stabilité politique et économique, par plusieurs initiatives, devenues une réalité des plus palpables, dont notamment l'Initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, qui plaide pour une solidarité agissante en faveur des pays frères du Sahel enclavés, afin de réussir leur désenclavement, à travers l'écoulement de leurs produits d'exportation à travers le Port de Dakhla, sur l'océan Atlantique.



A ses dires, cette initiative royale, à laquelle les quatre pays (les trois de l'AES + le Tchad) ont adhéré pleinement, a connu un développement important lorsque Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une audience aux ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le 28 avril dernier à Rabat, lors de laquelle leurs Excellences les ministres ont réitéré la pleine adhésion de la Confédération de l'AES à l'Initiative royale visant l'accès de leurs pays à l'océan Atlantique soulignant que celle-ci est en cohérence avec les visions des chefs d'Etat engagés dans l'amélioration des conditions de développement économiques de leurs pays, notamment, l'accès au marché international.



El Hadj A.B. HAIDARA