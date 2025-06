Finale de la coupe du mali cuvée 2025 : Les Blancs de Bamako réalisent leur 8è doublé - abamako.com

Finale de la coupe du mali cuvée 2025 : Les Blancs de Bamako réalisent leur 8è doublé Publié le jeudi 5 juin 2025

Finale de la coupe du mali cuvée 2025 : Les Blancs de Bamako réalisent leur 8è doublé



C'était un duel au double enjeu : les Blancs pour réaliser un doublé, et les Rouges pour sauver leur saison. Finalement l'équipe de Sotuba s'imposa par le minimum d'un but zéro. Cette finale était présidée par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga.





La défaite du Djoliba en championnat national face au Stade malien lors de la 19ème journée, et le limogeage du coach Demba Traoré ont balancé l'équipe dans une zone de turbulence, accentuée par une instabilité morale au sein du groupe. Les nouveaux techniciens, Dédé Tamboura et Abdou Traoré n'ont pas pu sauver une saison ternie par un parcours catastrophique en phase de poule de la ligue des champions, et l'impossibilité de décrocher le titre de champion. Certes ils ont la volonté de vouloir bien faire. Malheureusement les choses se sont passées autrement en cette finale de coupe du Mali.







En la matière il serait incompréhensible d'affirmer qu'une équipe a bien joué, et que son adversaire a remporté le trophée. Parce qu'une finale de coupe se gagne quelle que soit la prestation de l'équipe victorieuse. Voilà exactement ce qui s'est passé le samedi dernier lors de la finale de la coupe du Mali entre le Stade malien et le Djoliba AC.





Les stadistes handicapés par l'absence de certains ténors, Moctar Cissé dit Soldat et Siaka Diaby, était logiquement une proie facile. Les Rouges n'ont pas profité. Sinon ils étaient plus engagés et plus déterminés. Très confiante l'équipe de Hérémakono a dominé la rencontre dès les minutes initiales. Elle aurait pu aller à la mi-temps par le score de deux buts d'écart. Seulement que le gardien Stadiste N'Golo Traoré était impérial et imbattable dans ses buts. Sa grande forme lui a permis de tenir son équipe sur le dos, durant tout le match avec des actions et arrêts spectaculaires. Face aux différentes tentatives maladroites des Rouges, les Blancs de Bamako se sont quelques fois montrés plus menaçants, tout le temps que la défense Djolibiste s'est fébrilisée. Mais la précipitation de Moussa Diallo dit Moteurny, la non conviction d'Ousmane Coulibaly dit Kalaba d'être la clef du match ont retardé la chute du Djoliba. Pratiquement la moitié de la première période s'est jouée à l'usure.



En deuxième mi-temps les Rouges maintiennent le cap de la domination stérile, et reprennent les choses en main. Mais les attaquants buttaient toujours sur l'excellent gardien des Blancs de Bamako. L'entraîneur Stadiste Mamoutou Kané dit Mourlé a compris que son médian est submergé par Kader Armel et Abdoulaye Mariko. Il effectue son unique changement et introduit Capi pour stabiliser son milieu et limiter les assauts répétés de l'adversaire. C'est dans ces sillages qu'intervient l'ouverture du score à la 61ème minute. Le latéral droit Stadiste, Mery Camara hérite d'une mauvaise relance du portier Djolibiste et fait vibrer les filets d'un lob bien calculé.



Après ce but l'encadrement technique de l'équipe de Sotuba opta pour la prudence. Les latéraux ont limité leurs remontées et les milieux devraient plutôt porter le ballon sur les couloirs. Les Rouges blessés dans leur orgueil auront de la peine à égaliser. Dommage ils terminent une saison blanche. Et le Stade malien réalise son huitième doublé.





O. Roger Sissoko



Orange-Mali joue sa partition à cette fête de la jeunesse !



Pour cette finale de la 64ème édition de la Coupe du Mali, jouée le 31 mai dernier au Stade du 26 Mars sous la présidence du Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, Orange-Mali a mis les bouchés doubles comme à l'accoutumée en tant que sponsor officiel du football malien.





L'entreprise citoyenne a joué sa partition pour que cette fête de la jeunesse malienne puisse être un succès. Ainsi, elle a habillé les deux finalistes à savoir le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC en équipements sportifs dont la cérémonie de remise s'est déroulée, le vendredi 30 mai, au siège de la Fédération Malienne de Football.





Et pour la grande finale, Orange-Mali a mis le paquet. Pour preuve, le Stade Malien de Bamako, vainqueur de la 64è édition de la Coupe du Mali, empoche une somme de 25 millions de FCFA tandis que le Djoliba AC a reçu 10 millions de FCFA. Mery Camara, qui a été désigné Meilleur joueur de la finale, a reçu une enveloppe de 500 000 F CFA.



Il est important de rappeler que Orange Mali et la Fédération malienne de football (Fémafoot) sont liées depuis quinze ans par un partenariat gagnant-gagnant.



Les observateurs sont unanimes pour attester que grâce à cet accompagnement, le football malien a pris une autre dimension avec des récompenses qui créent une saine concurrence. Même motivation au niveau des sélections nationales où les primes de qualification aux phases finales des compétitions de la CAF ne sont plus un problème.



En plus du football, Orange-Mali est présente dans le domaine du basket-ball et divers d'autres domaines comme l'éducation, et la culture où la société est l'un des partenaires clés du monde culturel malien. Tout pour confirmer l'engagement citoyen de cette entreprise pour la promotion du sport, de l'éducation et de la culture dans notre pays.







K.THERA