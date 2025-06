Lors de sa visite au CNPM : B2Gold renouvelle son engagement envers le secteur privé - abamako.com

Le mardi 27 mai 2025, le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a reçu une visite de courtoisie de la société minière B2Gold, conduite par son tout nouveau Directeur Pays, Monsieur Birama Cissé.



Cette rencontre, à la fois symbolique et stratégique, marque une nouvelle étape dans la coopération entre l'un des plus grands employeurs miniers du pays et l'organisation faîtière du secteur privé malien.







Aux côtés de Cissé, la délégation de B2Gold a été chaleureusement accueillie par plusieurs membres du bureau exécutif du CNPM, notamment Sidi Dagnoko (3? Vice-Président), M. Ibrahima Kakilou Sako (4? Vice-Président), et Issa Sidibé (2? Vice-Président chargé des Mines et du Pétrole), ainsi que par des cadres du Secrétariat général. Cette rencontre visait d'abord à présenter officiellement la nouvelle direction locale de B2Gold, mais aussi à réaffirmer la volonté de l'entreprise de travailler en étroite collaboration avec le CNPM. M. Birama Cissé a souligné l'engagement de B2Gold à poursuivre un dialogue constructif avec le secteur privé, particulièrement dans le contexte des évolutions récentes du cadre légal du secteur minier au Mali. Il a exprimé sa reconnaissance au CNPM pour son rôle actif dans les concertations autour du nouveau Code minier et les échanges avec les partenaires sociaux.





Un leadership malien salué



Dans son intervention, le Président du CNPM, Mossadeck Bally, s'est réjoui de la nomination d'un Malien à la tête de B2Gold Mali, saluant ainsi la montée en puissance des cadres nationaux dans les multinationales opérant au Mali. Il a félicité l'entreprise pour ses permis récemment obtenus et pour sa politique d'emploi inclusive, rappelant que 98 % des plus de 4 200 employés de B2Gold sont des Maliens.





Bally a également mis en lumière les missions du CNPM, notamment en matière de plaidoyer, d'études sur la compétitivité de l'économie, d'organisation de webinaires et de rencontres sectorielles. Il a réitéré l'importance du rôle de l'institution dans les négociations sociales nationales.





Vers une collaboration renforcée avec la BSTP-Mali



Un autre point fort de cette rencontre a été la discussion autour de la relance des activités de la Bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali (BSTP-Mali). Le CNPM a présenté la nouvelle plateforme digitale de la BSTP, conçue pour centraliser les données sur les entreprises sous-traitantes et favoriser une meilleure visibilité de l'offre locale. Le souhait d'une collaboration active avec B2Gold sur ce projet a été clairement exprimé.





Birama Cissé, pour sa part, a réaffirmé l'importance de la participation de B2Gold aux cotisations du CNPM et a invité les responsables de l'organisation à visiter les installations de la société. Il a également exprimé le souhait que la BSTP-Mali soit présentée à ses équipes pour évaluer ensemble les opportunités de coopération.





Un partenariat à consolider



En conclusion, les membres du bureau du CNPM ont renouvelé leurs remerciements à la délégation de B2Gold pour cette visite de courtoisie, qu'ils ont qualifiée de signe fort de respect et d'engagement. Ils ont salué la contribution de l'entreprise au développement économique du pays et ont exprimé leur disponibilité à poursuivre ce dialogue fructueux dans l'intérêt commun du secteur privé et du développement durable du Mali.



