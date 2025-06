Pour sa contribution au rayonnement du sport : Le Premier ministre Abdoulaye Maïga reçoit une distinction ! - abamako.com

Pour sa contribution au rayonnement du sport : Le Premier ministre Abdoulaye Maïga reçoit une distinction ! Publié le jeudi 5 juin 2025

Pour sa contribution au rayonnement du sport au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a été primé par la Fédération Malienne de Football lors de la finale de la Coupe du Mali de football cuvée 2025, jouée le samedi 31 mai 2025.



Il a reçu cette distinction des mains du 1er Vice-président de la Fémafoot, Moussa Sylvain Diakité.







Le Premier ministre, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a présidé ce samedi 31 mai 2025, au Stade du 26 Mars de Yirimadio, la finale de la 64è édition de la Coupe du Mali de football.





La rencontre a opposé le Stade Malien de Bamako au Djoliba Athletic Club. Et c'est le Stade qui s'est imposé sur le score étriqué de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 62è minute par le dossard numéro 4, Mery Camara, à la suite d'un dégagement raté du portier djolibiste Bakary Kouma. Grâce à cette victoire, le Stade Malien de Bamako réalise le doublé Coupe-Championnat cette saison.





À la fin du match, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a salué les deux équipes pour leurs belles prestations. Au nom du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, il a rappelé les efforts consentis par le Gouvernement, sous son leadership, pour doter les sportifs maliens d'infrastructures conformes aux normes de la CAF et de la FIFA. Il a également évoqué l'adoption par le Conseil National de Transition (CNT) du Programme d'Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026, qui prend en compte la promotion du sport.





Le Premier ministre a ensuite remis au capitaine des Blancs de Bamako le trophée ainsi qu'un chèque géant de 25 millions de FCFA. Quant aux Rouges de Bamako, ils ont reçu un bouquet de fleurs et un chèque de 10 millions de FCFA.



La Fédération Malienne de Football a par ailleurs décerné une distinction au Premier ministre pour sa contribution au rayonnement du sport dans notre pays.







Cette 64? finale de la Coupe du Mali s'est jouée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, de membres du Comité exécutif de la FEMAFOOT, de présidents de ligues régionales, ainsi que du représentant du sponsor officiel de la Fédération, Orange Mali.