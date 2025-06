Le ministre nigérien, Alio Daouda à la réunion des ministres de la justice de L’AES - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre nigérien, Alio Daouda à la réunion des ministres de la justice de L’AES Publié le jeudi 5 juin 2025 | Aujourd`hui

Tweet

"La création d'un cadre de concertation jetant les bases d'une justice forte au service des peuples de notre confédération, me semble opportune"



"L'histoire, la géographie, les réalités socioculturelles et les défis sécuritaires sont autant de dénominateurs communs à nos trois (3) Etats, qui ont conduit nos trois chefs d'Etat, leurs Excellences le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahamane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, à définir une vision commune basée sur un développement harmonieux des peuples du Sahel dans une démarche souverainiste", a rappelé le ministre de la Justice du Niger, Alio Daouda à l'ouverture de la première réunion des ministres chargés de la Justice de l'AES, tenue du 29 au 30 mai 2025, à Bamako.







C'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette première réunion des ministres de la Justice de la Confédération des Etats du Sahel. Mais avant tout, permettez-moi de transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence le général d'armée Abdourahamane Tiani, président de la République, chef de l'Etat du Niger, à son frère et ami le général d'armée Son Excellence Assimi Goïta, président de la Transition du Mali, chef de l'Etat, au gouvernement et au peuple malien pour son hospitalité et sa solidarité.





Je profite également de cette occasion pour remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement, le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, d'avoir, malgré ses multiples charges, tenu à rehausser de sa présence l'éclat de cette cérémonie et lui transmettre les salutations fraternelles de son frère et homologue, Son Excellence Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances du Niger et les autorités judiciaires pour l'organisation réussie de cet événement qui fera date dans notre histoire commune et dans notre volonté de construire un espace de paix et de développement pour le bonheur des populations de notre Confédération





L'histoire, la géographie, les réalités socioculturelles et les défis sécuritaires sont autant de dénominateurs communs à nos trois (3) Etats, qui ont conduit nos trois chefs d'État, leurs Excellences le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahamane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, à définir une vision commune basée sur un développement harmonieux des peuples du Sahel dans une démarche souverainiste.







Dans cette vision partagée, nos chefs d'Etat se sont engagés dans la défense des intérêts stratégiques des populations laborieuses de notre espace commun afin de leur garantir la prospérité à laquelle elles ont droit et aspirent, pour rompre avec le cercle de la dépendance dans lequel nos pays ont été longtemps confinés, relégués au rang de pourvoyeurs de matières premières essentielles pour le développement et la survie de nos oppresseurs.





Ce rapport de force déséquilibré, au-delà de la dénonciation et des condamnations, doit changer et il nous revient, la lourde responsabilité de penser aux mécanismes et aux stratégies à développer pour inverser cette situation qui a nui gravement et durablement aux intérêts de notre espace.





A ce sujet, la création d'un cadre de concertation jetant les bases d'une justice forte au service des peuples de notre confédération, me semble opportune et plus que jamais nécessaire pour consolider notre quête de souveraineté, dans un contexte d'hostilité à la construction de notre confédération.



Je me réjouis de cette initiative qui vient renforcer notre lutte contre le terrorisme qui nous est imposé et contre lequel, nos forces de défense et de sécurité poursuivent courageusement leurs efforts de défense de l'intégrité de nos États déstabilisés par l'action de groupes terroristes sans foi ni loi qui écument notre espace commun



À cet égard, la justice a un rôle déterminant à jouer car c'est à elle que revient la charge de réprimer les auteurs d'infractions issues de ces agissements criminels ; nous devons faire en sorte que ces criminels ne trouvent aucun répit dans notre espace.







Mesdames, Messieurs,



L'expertise avérée de ceux qui sont chargés de concevoir les piliers sur lesquels l'édifice de la justice de notre espace confédéral sera bâti, ainsi que la pertinence des thématiques choisies, à savoir :





- l'uniformisation du droit de la Confédération de l'AES, les modalités de création d'une cour commune de justice spécialisée,



- le renforcement de la coopération judiciaire,







- l'harmonisation des textes régissant les professions libérales du secteur de la justice,





- l'harmonisation des concepts de statistiques et d'indicateurs judiciaires et pénitentiaires et le renforcement des capacités en ressources humaines, toutes ces thématiques me semblent, à juste titre, me laisser croire que notre entreprise sera un franc succès





Pour terminer mon propos, je suis certain que le succès prévu, pour notre confédération, se réalisera si nous inscrivons toutes les actions dans l'adhésion aux idéaux de nos dirigeants, et dans la concertation préalable entre acteurs pour une démarche cohérente, gage d'une mise en œuvre judicieuse des plans d'actions qui seront dégagés par les experts".