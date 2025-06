Tessit (Gao) : Plus de 40 terroristes neutralisés, dont le chef Mamoudou AKILOU - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tessit (Gao) : Plus de 40 terroristes neutralisés, dont le chef Mamoudou AKILOU Publié le jeudi 5 juin 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet



L’État-Major Général des Armées du Mali a annoncé un important succès militaire dans la lutte contre le terrorisme, à la suite de l’attaque perpétrée le mercredi 4 juin 2025 contre l'emprise de Tessit, dans la région de Gao. Selon le communiqué de L’État-Major Général des Armées, plus de 40 terroristes ont été neutralisés lors de la riposte menée par les Forces Armées Maliennes (FAMa), dont le chef terroriste nigérien du nom de Mamoudou AKILOU et quatre de ses lieutenant.



Communiqué de L'État-Major Général des Armées



L'État-Major Général des Armées informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste perpétrée, hier mercredi 04 juin 2025, contre le poste de sécurité de TESSIT, région de GAO, les FAMa ont procédé à l'évaluation de la situation qui se présente comme suit: 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain, plusieurs corps et blessés emportés par les GAT.



Un chef terroriste nigérien du nom de Mamoudou AKILOU et quatre de ses lieutenants se trouvent parmi les morts abandonnés de TESSIT. L'exploitation des frappes aériennes se poursuit.



L'État-Major Général des Armées félicite les unités implantées à TESSIT pour leur bravoure et leur engagement. Il rassure la population malienne que rien ne sera de trop pour nos forces pour ramener la paix et la quiétude dans notre pays.