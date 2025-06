Mahou (Sikasso) : 25 terroristes tués, les FAMa infligent une lourde défaite aux assaillants - abamako.com

Mahou (Sikasso) : 25 terroristes tués, les FAMa infligent une lourde défaite aux assaillants Publié le jeudi 5 juin 2025 | aBamako.com

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont infligé une défaite à un groupe armé terroriste qui a attaqué ce jeudi matin le poste de sécurité de Mahou.







A la suite du FLASH INFO de L'État-Major Général des Armées de ce matin 05 juin 2025, relatif à l'attaque du poste de sécurité de MAHOU, cercle de YOROSSO, région de SIKASSO, les FAMa ont avec promptitude riposté à l'assaut des groupes armés terroristes.



La vive réaction des hommes a mis en déroute les colonnes terroristes qui ont fuit, en abandonnant sur le terrain 25 corps et une quinzaine d'autres emportés, 16 motos dont 02 calcinées, 01 arme 12,7, 04 PM, plusieurs chargeurs, 03 radio, une importante quantité de munitions sur maillons et en vrac et de nombreux autres effets.



L'État-Major Général des Armées félicite ces hommes qui ont vaillamment tenu leur poste et infligé de lourdes pertes aux terroristes.



L'État-Major Général des Armées rassure également la population que les FAMa mettront tout en œuvre pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays.