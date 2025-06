Fête de Tabaski: Message du Président de la Transition, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA à la communauté musulmane - abamako.com

Fête de Tabaski: Message du Président de la Transition, Chef de l'État, Son Excellence le Général d'Armée Assimi GOÏTA à la communauté musulmane
Publié le vendredi 6 juin 2025

© aBamako.com par DR

Tabaski: Le président Assimi GOÏTA, accomplit la prière de l`Aïd El Adha à Koulouba

Chers compatriotes,

Chers membres de la Oumma islamique,



À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Kebir, je vous adresse, à vous toutes et tous, mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de paix et de prospérité.



En cette période de ferveur spirituelle, de piété et de solidarité, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l’ensemble de nos frères et sœurs musulmans du Mali, de la diaspora et du monde entier, qui, par leurs prières et leurs pensées, se sont souvenus des plus vulnérables d’entre nous.



Je m’incline avec recueillement devant la mémoire de tous nos défunts, en particulier nos vaillants soldats tombés au champ d’honneur pour la défense de la Patrie, ainsi que les militaires des pays frères de la Confédération des États du Sahel (AES).



Qu’Allah, le Tout Miséricordieux, leur accorde son pardon et sa Clémence.



Aux personnes déplacées, j’adresse un message d’espoir pour un retour rapide et digne dans leurs foyers.

Aux malades, j’exprime mes vœux de prompt rétablissement.



Bonne fête de l’Aïd El-Kebir à toutes et à tous, dans l’union, la concorde et l’entente mutuelle, pour un Mali résilient, apaisé et pleinement souverain.



Le Président de la Transition

Général d’Armée Assimi GOÏTA