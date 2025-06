À l’occasion de l’Aïd El-Kébir, le Président GOÏTA rend hommage aux martyrs et appelle à la cohésion - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique À l’occasion de l’Aïd El-Kébir, le Président GOÏTA rend hommage aux martyrs et appelle à la cohésion Publié le vendredi 6 juin 2025 | Présidence

Tweet



Le Président de la Transition, Son Excellence le General d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a effectué ce vendredi 6 juin 2025, la prière de l’Aïd El-Kébir (Fête de Tabaski), avec la communauté musulmane du Mali. Le Chef de l’État a prié dans la salle des banquets du palais de Koulouba, servant de mosquée à cette occasion.

Aux côtés du Chef de l’État se trouvaient le Premier ministre, le Président du Conseil national de Transition (CNT), des membres du Gouvernement, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, ainsi que plusieurs collaborateurs du Président. La prière a été dirigée par l’Imam de la mosquée de Koulouba, M. Abdrahamane TOURÉ.

Dans son message, le Président GOÏTA a exprimé sa reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, pour la grâce de vivre cette journée bénie. Il a rappelé que l’Aïd El-Kébir est un moment de communion, de solidarité, de pardon et de prière. Il a prié pour le repos éternel des disparus, pour la paix, la sécurité et la stabilité des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES).

« Je voudrais m’incliner devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ de la dignité, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. La force unifiée de l’AES mérite notre reconnaissance pour ses succès remarquables face aux attaques lâches et barbares des groupes armés terroristes », a déclaré le Chef de l’État.

Réaffirmant l'engagement indéfectible des pays de l'AES dans la lutte contre le terrorisme, le Président GOÏTA a rassuré les populations : « Cette lutte est nationale et internationale. Elle sera menée avec détermination, en tout lieu, en toute circonstance, sans relâche ni compromis ».

Il a également salué le soutien des populations de l’AES, les appelant à rester mobilisés jusqu’à la victoire finale. Avant de conclure, le Président a souhaité une bonne fête à toute la communauté musulmane du Mali, de l’AES et du monde entier, tout en adressant ses vœux de bon retour aux pèlerins de la Mecque : « Qu’Allah accepte nos prières, nos sacrifices et nos bénédictions ».

Dans son sermon, l’Imam Abdrahamane TOURÉ a souligné les enseignements de foi, de patience et de soumission à la volonté divine que symbolise l’Aïd El-Kébir. Il a formulé des prières pour le Président de la Transition, les autorités du pays, ainsi que pour l’unité et la prospérité du Mali.

En cette journée de ferveur religieuse et de solidarité, des prières ont été élevées pour un Mali uni, en paix et tourné vers un avenir de dignité, de justice et de développement.