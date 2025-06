Le Président de la Transition, Assimi Goïta lors de la célébration de Tabaski : « Nous allons mener une lutte implacable contre le terrorisme sans esprit de recul » - abamako.com

Le Président de la Transition, Assimi Goïta lors de la célébration de Tabaski : « Nous allons mener une lutte implacable contre le terrorisme sans esprit de recul » Publié le vendredi 6 juin 2025 | L'Essor

Cette déclaration a été faite ce vendredi 06 juin 2025 par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. C’était lors de la prière collective qui s’est tenue ce vendredi dans la salle des banquets du palais de Koulouba, servant de mosquée pour la circonstance.



Dans une interview accordée à la presse, après la prière collective, le Chef de l’État a indiqué que la fête de l’Aïd el-Kébir est par excellence un moment de retrouvailles, de communion, de partage, de pardon et surtout de prière, notamment pour le repos éternel de nos disparus, la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de la Confédération AES.



Le Général d’armée Assimi Goïta s’est incliné devant la mémoire des vaillants soldats de l'AES qui ont perdu la vie au champ d’honneur, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Il a également félicité la force unifiée de l'AES qui a engrangé des succès remarquables malgré les multiples attaques lâches et barbares des Groupes armés terroristes (GAT).



Dans la même dynamique, le Chef suprême des armées a rassuré le peuple de l'AES que la lutte contre les GAT est un engagement national, international, auquel les pays de l’Alliance ont souscrit. « Raison pour laquelle, nous allons mener une lutte implacable contre cette menace en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances et sans esprit de recul », a déclaré le Chef de l’État, tout en saluant le soutien constant des populations de l'AES et leur demander de rester mobilisées jusqu'à la victoire finale. Par ailleurs, il a souhaité un bon retour à nos pèlerins.

Souleymane SIDIBE