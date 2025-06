Lutte antiterroriste : la contre-offensive des FAMa produit des résultats significatifs - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte antiterroriste : la contre-offensive des FAMa produit des résultats significatifs Publié le samedi 7 juin 2025 | aBamako.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet









L'État-Major Général des Armées informe l'opinion que la vaste contre-offensive lancée à travers l'ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs, grâce aux efforts des services de renseignement et à la proactivité des FAMa.



Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d'attentats terroristes, dont le but était de semer la panique au sein des populations et de déstabiliser les institutions de la République, en coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leurs actions. Des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d'autres encore sous surveillance.



Dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures, dont les plus notables sont :



Le 06 juin 2025, un important plot logistique terroriste de carburant a été identifié et détruit dans les secteurs de BOULKESSI et DOUNA, région de BANDIAGARA.



Le 06 juin 2025 également, les FAMa ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de KARDJIBA, à l'Est de GOURMA RHAROUS, région de TOMBOUCTOU. Cet important dépôt, comprenant plus de 1000 barriques de carburant, qui servait de point de ravitaillement aux terroristes a été traité avec efficacité par les vecteurs aériens.



Ce 07 juin 2025, suite aux renseignements précis et après de longues heures de surveillance, les FAMa ont détruit une importante base terroriste à l'Est de ZAHRO dans la localité de GOURMA RHAROUS. Cette action a permis de détruire:



01 Poste de Commandement contenant des équipements et moyens de transmissions,



03 véhicules embarquant des combattants terroristes et d'importants stocks logistiques.



Ce 07 juin 2025, concomitamment avec l'action de ZARHO, un raid aérien a détruit une base terroriste aux environs d'ESSOUK, à 45 km au Nord-Ouest de KIDAL



Les ratissages et raids aéroterrestres continuent. D'intenses efforts sont activement menés pour identifier et déjouer d'autres tentatives en cours de préparation.



L'État-major Général des Armées se félicite du soutien constant des populations et magnifie leur légendaire résilience qui leur permet de ne pas succomber à la psychose que l'ennemi cherchait à installer. Grâce à cette compréhension de la stratégie des terroristes et de leurs alliés, les Maliens savent garder leur calme même en cas de nouvelle attaque réussie.



L'État-major Général des Armées rassure que tous les moyens sont mis en œuvre pour rechercher et détruire les groupes armés terroristes, leurs sanctuaires et caches logistiques sur l'ensemble du territoire.



L'État-major Général des Armées met en garde contre toute complicité avec les groupes armés terroristes sans foi, ni loi.