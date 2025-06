Lutte contre le terrorisme : Cinq bases terroristes détruites lors de raids aériens des FAMa - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : Cinq bases terroristes détruites lors de raids aériens des FAMa Publié le samedi 7 juin 2025

Cérémonie de remise officielle d`avions de chasse et d`hélicoptères aux Forces armées maliennes (FAMa)

Bamako, le 19 janvier 2023. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis plusieurs d`avions de chasse de conception russe et d`hélicoptères à l`armée malienne









Dans le cadre de la grande contre-offensive des FAMa visant à protéger les braves populations face aux velléités des groupes armés terroristes cherchant à embraser la situation sécuritaire et déstabiliser les institutions, les actions de destruction des bases et refuges terroristes se poursuivent.



Dans la journée du 07 juin 2025, des raids aériens ont visé cinq (05) bases que les terroristes tentaient d'installer dans l'Ouest du pays:



deux (02) bases ont été rasées à la lisière de la forêt du BAOULE, à environ 40 km à l'Ouest de DIDIENI;



deux bases détruites à 20 km au Nord de SANDARE;



une (01) base réduite en cendres aux environs de BAFARARA, à environ 40 km au Nord de AOUROU dans la région de KAYES.



Les opérations de recherche et de destruction se poursuivent. L'EMGA remercie les populations pour leur coopération dans la recherche et la précision du renseignement, et leur demande de continuer à partager les informations avec les FAMa.