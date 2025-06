Forum International sur les TIC en Russie : Le Ministère de la Communication clarifie la composition et les positions de sa délégation officielle - abamako.com

Forum International sur les TIC en Russie : Le Ministère de la Communication clarifie la composition et les positions de sa délégation officielle Publié le samedi 7 juin 2025

© aBamako.com

Le Ministère de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration informe l’opinion publique que, dans le cadre du Forum International pour le Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TICs), qui s’est tenu du 5 au 6 juin 2025 en Russie , une délégation officielle du département a pris part aux travaux dudit forum.



Cette délégation est exclusivement composée de cadres techniques relevant des structures suivantes :



Le Complexe Numérique de Bamako ;

Le Service de Certification et de Signature Électronique ;

L’Agence des Technologies de l’Information et de la Communication (AGETIC) ;

La Cellule d’Appui à l’Informatisation des Services Fiscaux et Financiers ;

La Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD) ;

L’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des TIC et des Postes (AMRTP).

Le ministère tient à préciser que d’autres personnes ont participé également à ce forum sans être associées à la délégation officielle. Ces dernières ont été invitées par des voies autres que celles de l’État et leur présence ne relève d’aucune mission du département.



En conséquence, leurs déclarations, comportements ou actions n’engagent en rien la délégation du ministère, ni les positions officielles de l’État Malien.



Le Ministère de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration reste résolument engagé à faire entendre la voix du Mali dans les fora internationaux à travers une participation professionnelle, technique et bienséante.



Fait à Bamako, le 7 juin 2025



Pour le Ministre et Par Ordre



Le Chef de Cabinet

Mohamed Ag Albachar

Chevalier de l’Ordre National