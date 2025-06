Recrudescence des attaques lâches et barbares : l’État-Major Général des Armées évoque des appuis internes et externes aux groupes terroristes - abamako.com

Recrudescence des attaques lâches et barbares : l'État-Major Général des Armées évoque des appuis internes et externes aux groupes terroristes Publié le samedi 7 juin 2025

Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des attaques lâches et barbares menées contre des localités, des paisibles populations ainsi que des emprises militaires du MALI et de la CONFÉDÉRATION de l'AES.



Ces actes sont commis par une coalition de groupes armés terroristes de toutes obédiences, disposant d'appuis internes et externes notamment d'ordre opérationnel, logistique, financier et informationnel.



L'État-Major Général des Armées informe l'opinion que la force unifiée de l'AES met tout en œuvre pour étouffer ce sursaut d'une bête qui, déjà terrassée, est en train d'être ressuscitée et maintenue en vie par des forces désormais identifiées.



Face aux velléités obscurantistes, les FAMa mènent une contre-offensive sur l'ensemble du territoire national, avec pour priorité absolue de sécuriser les populations et d'éviter toute amalgame ou dommage collatéral. Une série d'opérations offensives est en cours visant des objectifs terroristes.



Ainsi, le 04 juin 2025 :



Des refuges et plots logistiques terroristes ont été détruits dans la région de ΜΕΝΑΚΑ.



Des cellules de plusieurs dizaines de terroristes localisées dans le secteur de BOULKESSI, région de DOUENTZA ont été neutralisées en appui aux unités FAMa engagées au sol.



Des refuges terroristes localisés dans la forêt de SOUSSAN, région de KOULIKORO ont été détruits dans le cadre des actions préventives.



Un échelon logistique composé de véhicules de transport de troupes a été détruit à YENCHECHI, à 50 km à l'Ouest de KIDAL avec sa cargaison et plusieurs cadres terroristes.



Un groupe d'une dizaine de terroristes et un important plot logistique y compris 03 pickups ont été détruits au Nord de YENCHECHI.



Une colonne de terroristes ayant attaqué le can camp FAMa de TESSIT a été repoussée, poursuivie et violemment frappée pendant leur tentative de repli.



L'ensemble des unités de la force unifiée de l'AES se maintient en alerte, pour défendre l'intégrité territoriale et protéger les populations.



La recherche et la destruction des terroristes continuent. Leurs complices, qui sont également surveillés de près, seront appréhendés et mis hors d'état de nuire



L'État-Major Général des Armées remercie les populations pour leur soutien et leur aide active, et les rassure que toutes les informations fournies sont judicieusement exploitées.