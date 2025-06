Lutte contre la propagande terroriste : le Procureur anti-cybercriminalité met en garde les auteurs de publications illicites - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte contre la propagande terroriste : le Procureur anti-cybercriminalité met en garde les auteurs de publications illicites Publié le samedi 7 juin 2025 | aBamako.com

Tweet

Le Procureur du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité, dans un communiqué, a lancé un avertissement à l’endroit des individus diffusant, partageant ou relayant des contenus en ligne susceptibles de nourrir la propagande terroriste ou de porter atteinte à la réputation des Forces Armées Maliennes (FAMa).



Communiqué



Le Procureur du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité informe l'opinion publique nationale et internationale, qu'il lui a été donné de constater sur les réseaux sociaux des images malsaines, sensibles, tendancieuses et sources d'amalgame des éléments des Forces Armées Maliennes dans le seul but de nourrir et d'entretenir la propagande des organisations terroristes et de créer ainsi des troubles à l'ordre public.



Le Procureur du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité tient à rappeler que de tels actes sont formellement interdits par les textes pénaux en vigueur au Mali. De ce fait, la diffusion et le partage de telles images exposent leurs auteurs, coauteurs et complices à des poursuites pénales. Ces actes sont le plus souvent motivés par le désir ignoble de désinformer, de démoraliser, de créer la psychose et la terreur au sein des Forces Armées sont constitutifs d'infraction à la loi pénale et passibles de sanctions pénales.



Tout en rappelant qu'aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le Procureur en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de la population.



Le Procureur du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous.



Bamako, le 05 juin 2025



Le Procureur de la République P/O



DOLARA Julienne QUATTARA