Tabaski 2025 : les fidèles prient pour la paix au Mali Publié le vendredi 6 juin 2025

La communauté musulmane du Mali a célébré ce vendredi la fête de tabaski. À la grande mosquée de Bamako, des milliers de fidèles ont prié pour la paix dans le pays.



La prière a commencé à 9 heures. Dans son sermon, l’imam Amadou Kané de la grande mosquée de Bamako a appelé à l’union sacrée, à la cohésion et à la solidarité entre les Maliens pour une paix durable.



« Tous les Maliens doivent se donner la main. Le pays a besoin d’unité. Nous devons nous pardonner. La fête est un moment de joie, de pardon, de partage et d’amour », a déclaré l’imam Kalé. Avant de conclure « Que Dieu nous accorde le bonheur et protège le pays ».



Tabaski et conjoncture économique



Des milliers de musulmans sont venus à la prière ce vendredi matin pour invoquer Allah et demander son pardon. Ils ont formulé des vœux de paix, de stabilité et de développement durable pour le pays. C’est le cas de ce fidèle qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. « Je prie Dieu qui nous a permis de voir ce grand jour, que Dieu nous permette de voir d’autres beaux jours », a-t-il dit.



C’est la même prière pour cette dame également. Elle souhaite que « Dieu nous accorde la paix et exauce nos vœux ». « Quand on fête en bonne santé, il faut remercier le bon Dieu, qu’il nous donne une longue vie », dira cette autre fidèle musulmane. Cependant, certains déplorent la conjoncture économique. Mais ce citoyen garde espoir. « Je suis convaincu que nous allons nous en sortir », indique-t-il.



Les fidèles souhaitent une paix durable au Mali.



Cette fête de Tabaski intervient au Mali dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques d’hommes armés dans le pays. Des citoyens à l’intérieur du pays formulent leurs meilleurs vœux. De Kayes en passant par Yorosso, Ségou, Bandiagara, Mopti et Goundam, les fidèles musulmans souhaitent une paix durable au Mali.