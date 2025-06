La CNDH condamne fermement les attaques terroristes contre les Forces de Défense et de Sécurité maliennes - abamako.com

La CNDH condamne fermement les attaques terroristes contre les Forces de Défense et de Sécurité maliennes Publié le dimanche 8 juin 2025

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) exprime sa profonde inquiétude face à la recrudescence des attaques terroristes visant les Forces Armées Maliennes (FAMa). Les incidents récents survenus les 1er et 2 juin 2025 à Tombouctou et Boulkessi, respectivement dans les régions de Tombouctou et de Douentza, ont causé des pertes humaines et des blessés parmi les soldats maliens. La CNDH rend hommage à la mémoire des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Fidèle aux engagements pris dans la Constitution du 22 juillet 2023, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi qu’aux Conventions de Genève, la Commission condamne avec la plus grande fermeté ces attaques odieuses et inacceptables.



La CNDH invite les autorités compétentes à diligenter des enquêtes rigoureuses afin d’identifier, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, commanditaires et complices de ces graves violations des droits humains et du droit international humanitaire.



Par ailleurs, elle réaffirme son soutien total aux FAMa dans leur lutte légitime contre le terrorisme, dans le respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Elle recommande également au Gouvernement de renforcer les dispositifs de défense et de sécurité pour mieux protéger les populations et les forces armées.



Enfin, la CNDH lance un appel vibrant aux populations maliennes à intensifier leur collaboration avec les Forces Armées Maliennes, essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité dans le pays.



La protection des droits humains est une responsabilité collective, et nul ne peut se considérer à l’abri de leur violation.



Fait à Bamako, le 3 juin 2025



Le Président,

Professeur Alkadri DIARRA

Chevalier de l’Ordre National