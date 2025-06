Nara : Les FAMa neutralisent un véhicule bourré d’explosifs et ses occupants à proximité de Balé - abamako.com

Nara : Les FAMa neutralisent un véhicule bourré d'explosifs et ses occupants à proximité de Balé
Publié le dimanche 8 juin 2025 | aBamako.com

Ce dimanche 08 juin 2025, les FAMa ont détruit avec succès un véhicule bourré d'explosifs et neutralisé ses occupants à 11km au Sud-Ouest de la localité de BALE, région de NARA.



L'opération a été menée suite aux renseignements faisant état d'un projet d'attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil précédemment enlevé par des groupes armés terroristes.



Une longue et minutieuse surveillance a permis l'identification dudit véhicule, qui a été détruit avec précision, en même temps que ses occupants.



L'Etat-Major Général des armées se félicite de la vigilance et du professionnalisme de nos hommes.



Il rassure également que rien ne sera de trop pour les FAMa à ramener la paix et la quiétude auprès des poulations.