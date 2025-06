Journée de l’Afrique : une conférence-débat à Bamako pour repenser le panafricanisme - abamako.com

Publié le dimanche 8 juin 2025 | aBamako.com





À l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée chaque 25 mai, l’association Perspective Sahélienne, en partenariat avec l’agence de presse russe African Initiative, a organisé une conférence-débat à Bamako sur le thème : « De quel panafricanisme avons-nous besoin ? »



L’événement, qui s’est tenu au siège de l’association, a réuni plusieurs intervenants engagés, dont le journaliste Daouda Naman Tékété, l’économiste Daouda Moussa Koné, et le militant panafricaniste Ibrahima Kébé Tamaguidé. Tous ont plaidé pour un panafricanisme combatif et libérateur, inspiré des figures comme Modibo Keïta et Thomas Sankara.



Pour Tatiana Persp Sah, de Perspective Sahélienne, cette journée symbolise « l’unité, la résilience et l’aspiration à un avenir africain autosuffisant ». De son côté, André Bolonogov (African Initiative) a souligné l’importance stratégique de l’information dans le partenariat Mali–Russie.



En marge du débat, un concours de poésie et un défilé en tenues traditionnelles ont permis à des élèves de Bamako de célébrer l’identité africaine. Le Lycée La Lanterne et le Lycée Kognan Mariko se sont illustrés dans ces compétitions culturelles.