Hymne de la Confédération AES : Le Président Goïta assiste à la première exécution de la Confédérale

Le Chef de l'Etat, Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le Général d’armée Assimi Goïta, a présidé, ce matin au palais de Koulouba, la montée des couleurs de l’AES sous les mélodies de la Confédérale (hymne de la Confédération AES), exécuté, la première fois, par le bataillon de la musique des forces armées et de sécurité.



Cette cérémonie historique s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division, Abdoulaye Maïga, accompagné par des membres du gouvernement, du Président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d'armée Malick Diaw. D'autres diplomates accrédités au Mali étaient aussi présents. Le personnel de la Présidence de la République, civils et militaires, y ont participé massivement.



Selon le Général de division Abdoulaye Maïga, la Confédérale n'est pas qu'une simple composition de mélodies, mais «elle comporte des messages et permet de transmettre des valeurs fortes autour desquelles nous nous retrouvons en tant que Peuple de l’AES». Et d'ajouter «qu’avec l’exécution, aujourd'hui, de cet hymne, nous avons l’obligation, citoyens de l’AES, de se l’approprier».



Faut-il rappeler que la Confédération AES est une entité juridique de nature étatique dont le modèle repose sur des symboles. Au-delà du drapeau, l’AES dispose désormais d'une devise qui est la suivante : un Espace-un Peuple- un Destin. S'y ajoute la Confédérale.



Oumar DIAKITE