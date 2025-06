Incursions des groupes terroristes : La riposte foudroyante de l’ armée - abamako.com

Incursions des groupes terroristes : La riposte foudroyante de l' armée Publié le lundi 9 juin 2025 | L'Essor

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Ces dernières semaines ont été marquées par des attaques des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Mais la riposte des Forces armées maliennes (FAMa) ne s’est fait pas attendre. Elle a permis de désorienter les forces du mal, de détruire leurs refuges et plots logistiques et surtout de neutraliser de nombreux éléments parmi elles



La vaste contre-offensive, lancée par les FAMa à travers l’ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des Groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs, grâce aux efforts des services de renseignement et à la proactivité des FAMa a annoncé, samedi dernier, l’état-major général des Armées à travers un communiqué.



À l’approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et des forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d’attentats terroristes, dont le but était de semer la panique au sein des populations et déstabiliser les institutions de la République, en coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leurs actions.



«Des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d’autres encore sous surveillance», indique la source sécuritaire, tout en signalant que dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées. Ainsi, le 6 juin dernier, un important plot logistique terroriste de carburant a été identifié et détruit dans les secteurs de Boulkessi et Douna, dans la Région de Bandiagara. Le même jour, les FAMa ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de Kardjiba, à l’Est de Gourma-Rharous, dans la Région de Tombouctou.



«Cet important dépôt, comprenant plus de 1.000 barriques de carburant, qui servait de point de ravitaillement aux terroristes a été traité avec efficacité par les vecteurs aériens», précise l’état-major général des Armées.



Le samedi dernier, suite à des renseignements précis et après de longues heures de surveillance, les FAMa ont détruit une importante base terroriste à l’Est de Zarho dans la localité de Gourma-Rharous. Cette action a permis de détruire un poste de commandement contenant des équipements et moyens de transmission, trois véhicules embarquant des combattants terroristes et d’importants stocks logistiques.



La lutte contre les groupes terroristes est un engagement national et international auquel les pays de l’AES ont souscrit



Le même jour, concomitamment avec l’action de Zarho, un raid aérien a détruit une base terroriste aux environs d’Essouk, à 45 km au Nord-Ouest de Kidal, souligne l’état-major général des Armées, qui annonce que les ratissages et raids aéroterrestres continuent. De même, d’intenses efforts sont activement menés pour identifier et déjouer d’autres tentatives en cours de préparation.



ATTAQUES LÂCHES- Toujours dans le cadre de la grande contre-offensive des FAMa visant à protéger les populations face aux velléités des Groupes armés terroristes cherchant à «embraser la situation sécuritaire et déstabiliser les institutions», les actions de destruction des bases et refuges terroristes se poursuivent. Ainsi, dans la journée du samedi 7 juin, des raids aériens ont visé cinq bases que les terroristes tentaient d’installer dans l’Ouest du pays. Il s’agit de deux bases rasées à la lisière de la forêt du Baoulé, à environ 40 km à l’Ouest de Didiéni, deux bases détruites à 20 km au Nord de Sandaré et une base réduite en cendres aux environs de Bafarara, à environ 40 km au Nord de Aourou (Région de Kayes).



Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des attaques lâches et barbares menées contre des localités, de paisibles populations ainsi que des emprises militaires de notre pays et de la Confédération des Etats du Sahel. Ces actes sont commis par une coalition de Groupes armés terroristes de; toutes obédiences, disposant d’appuis internes et externes notamment d’ordre opérationnel, logistique, financier et informationnel, selon l’état-major général des Armées.



Il soutient que la force unifiée de l’AES met tout en œuvre pour étouffer ce sursaut d’une bête qui, déjà terrassée, est en train d’être ressuscitée et maintenue en vie par des forces désormais identifiées. Selon l’Armée, le 4 juin dernier, des refuges et plots logistiques terroristes ont été détruits dans la Région de Ménaka.





La Dirpa a affirmé que des cellules de plusieurs dizaines de terroristes localisées dans le secteur de Boulkessi (Région de Douentza) ont été neutralisées en appui aux unités FAMa engagées au sol. Mais aussi des refuges terroristes localisés dans la forêt de Soussan (Région de Koulikoro) ont été détruits dans le cadre des actions préventives. Selon la même source, un échelon logistique composé de véhicules de transport de troupes a été détruit à Yenchechi, à 50 km à l’Ouest de Kidal avec sa cargaison et plusieurs cadres terroristes. Également, un groupe d’une dizaine de terroristes et un important plot logistique y compris trois pickups ont été détruits au Nord de la même localité.



41 CORPS ABANDONNÉS- Par ailleurs, une colonne de terroristes ayant attaqué le camp FAMa de Tessit dans la Région de Gao a été repoussée, poursuivie et violemment frappée pendant leur tentative de repli. Suite à cette attaque terroriste perpétrée le 4 juin dernier, l’armée malienne a procédé à l’évaluation de la situation. «41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain, plusieurs corps et blessés emportés par les Groupes armés terroristes », relève l’état-major général des Armées, tout en précisant qu’un chef terroriste nigérien du nom de Mamoudou Akilou et quatre de ses lieutenants se trouvaient parmi les morts.



Dans la journée du 5 juin dernier, les Groupes armés terroristes ont échoué dans leur tentative de saccager le poste de sécurité de Mahou dans le Cercle de Yorosso (Région de Koutiala). En témoigne le bilan triomphal de nos hommes en treillis annoncé par la Dirpa, qui signale que la vive réaction des FAMa a mis en déroute les colonnes terroristes. En fuite, ces bandits armés ont abandonné sur le terrain 25 corps et 16 motos dont deux calcinées après avoir emporté une quinzaine de corps.



C’est à juste titre qu’il y a quelques jours dans l’émission Malikura Taasira 3 sur la télévision nationale, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara disait que l’ennemi est presque «en fin de vie» et essaye de marquer sa présence en s'attaquant aux cibles molles. Les derniers développements sur le plan sécuritaire semblent lui donner raison.



Aussi, le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta après la prière à l’occasion de la fête de Tabaski a félicité la Force unifiée de l’AES pour les succès remarquables, malgré les multiples attaques lâches et barbares des groupes armés terroristes. Il a rassuré le peuple de la Confédération que la lutte contre les groupes terroristes est un engagement national et international auquel les pays de l’AES ont souscrit. Avant de promettre qu’ils vont mener une lutte implacable contre cette menace en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance sans esprit de recul.



Souleymane SIDIBE