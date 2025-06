L’Africa Corps prend le relais de Wagner au Mali : la Russie muscle sa présence militaire sous bannière officielle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’Africa Corps prend le relais de Wagner au Mali : la Russie muscle sa présence militaire sous bannière officielle Publié le mardi 10 juin 2025 | aBamako.com

Tweet



Fin de mission pour Wagner, début d’une nouvelle ère sécuritaire au Mali. La Russie passe la main à l’Africa Corps, une force militaire régulière placée sous l’autorité directe de son ministère de la Défense, symbolisant une institutionnalisation de sa présence militaire en Afrique de l’Ouest, a-t-on appris de Apa ce mardi 10 juin 2025.



Conçu comme le successeur officiel du groupe paramilitaire Wagner, l’Africa Corps a entamé ses premières opérations de terrain, confirmant la continuité stratégique de Moscou au Sahel. Une frappe aérienne récemment menée contre des positions djihadistes, notamment affiliées à Al-Qaïda, a marqué l’entrée en action de cette force. Des vidéos publiées sur la chaîne Telegram d’Africa Corps montrent l’efficacité des frappes menées par des hélicoptères de combat russes, sans que l’emplacement exact ne soit révélé.



Le 4 mars 2025, le vice-ministre russe de la Défense, général Younous-Bek Evkurov, figure de proue du dispositif militaire russe sur le continent, s’est rendu à Bamako. Accompagné de l’ambassadeur de Russie, Igor Gromyko, il a rencontré le ministre malien de la Défense Sadio Camara, ainsi que le Président de la Transition, Assimi Goïta. Objectif : sceller une nouvelle étape de la coopération sécuritaire russo-malienne, en officialisant la montée en puissance de l’Africa Corps.



Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités des FAMa, les livraisons d’équipements, la formation technique, et la coordination des opérations antiterroristes. Le général Evkurov a également évoqué un élargissement du partenariat aux volets économiques, culturels et infrastructurels.



L’Africa Corps se distingue de Wagner par son statut formel et sa chaîne de commandement étatique. Le recrutement, orchestré par le ministère russe de la Défense, cible exclusivement des militaires professionnels : officiers, spécialistes techniques, opérateurs de drones, experts en guerre électronique, artillerie, infanterie mécanisée, mais aussi traducteurs en langues locales (français, arabe). Tous signent des contrats d’engagement actif, excluant toute fonction civile.



Déjà présent au Burkina Faso, au Niger, en Libye et en Guinée équatoriale, l’Africa Corps constitue le fer de lance d’une politique sécuritaire russe renouvelée en Afrique. À Bamako comme ailleurs, Moscou mise désormais sur une approche diplomatique et militaire centralisée, visant à concurrencer l’influence des anciennes puissances coloniales dans le domaine de la sécurité.



Malgré le retrait de Wagner, la Russie ne quitte pas le Mali, elle s’y enracine autrement. Cette transition marque le passage d’une logique d’intervention semi-officielle à une coopération militaire étatique, structurée et durable.





KONE M.